Бастрыкин отметил плохие результаты расследования коррупции в Тюменской области

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А. И. Бастрыкин отдельно остановился на противодействии коррупции в сфере ОПК.
«Предметом обсуждения стали и резонансные происшествия. И.о. руководителя ГСУ по Московской области Я. А. Яковлев доложил о расследовании дел в отношении нелегальных мигрантов из Узбекистана», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Бастрыкин потребовал от руководителей личного контроля за ситуацией поскольку число совершаемых мигрантами из Средней Азии правонарушений растет.