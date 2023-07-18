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Бастрыкин отметил плохие результаты расследования коррупции в Тюменской области

18 июля 2023, 19:00
Фото: СКР по Тюменской области
Председатель СК России негативно оценил качество расследования преступлений коррупционной направленности в Тюменской области.

А. И. Бастрыкин отдельно остановился на противодействии коррупции в сфере ОПК.

«Предметом обсуждения стали и резонансные происшествия. И.о. руководителя ГСУ по Московской области Я. А. Яковлев доложил о расследовании дел в отношении нелегальных мигрантов из Узбекистана», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Бастрыкин потребовал от руководителей личного контроля за ситуацией поскольку число совершаемых мигрантами из Средней Азии правонарушений растет.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела
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