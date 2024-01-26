Директора тюменского волейбольного клуба внесли в базу экстремистского «Миротворца»

Поводом для включения в базу «Миротворец»* Романа Фицака послужили публикации на официальной странице в соцсетях волейбольного клуба «Тюмень» информации о наборе контрактников в подразделения инженерного батальона «Тобол», подразделение снайперов «Тайга», артиллерийского дивизона «Сибирь». Фицаку вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастие в преступление российской власти против Украины и ее граждан».