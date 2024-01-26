Директора тюменского волейбольного клуба внесли в базу экстремистского «Миротворца»

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Поводом для включения в базу «Миротворец»* Романа Фицака послужили публикации на официальной странице в соцсетях волейбольного клуба «Тюмень» информации о наборе контрактников в подразделения инженерного батальона «Тобол», подразделение снайперов «Тайга», артиллерийского дивизона «Сибирь». Фицаку вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастие в преступление российской власти против Украины и ее граждан».
«Центр „Миротворец“* просит правоохранительные органы рассматривать данные публикации как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против нацбезопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка», — указано в сообщении на сайте.
Отметим, проект «Миротворец»*появился в 2014 году в рамках работы волонтерской группы «Народный тыл». Его создатели — группа специалистов, которые занимаются исследованием признаков преступлений против украинского государства и общества. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, считающихся сепаратистами или «агентами Кремля».
Ранее «Наш Город» писал, что уроженка Тобольска, певица Инстасамка была включена в базу украинского сайта «Миротворец»* в феврале 2023 года. По мнению авторов портала, певица занималась «пропагандой и информационной поддержкой нападения на другие страны».
*запрещен в РФ решением суда.