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Директор волейбольного клуба «Тюмень» попал в базу украинского «Миротворца»

Директора тюменского волейбольного клуба внесли в базу экстремистского «Миротворца»

26 января 2024, 05:11
Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Директор волейбольного клуба «Тюмень» попал в базу украинского «Миротворца»

Директор волейбольного клуба «Тюмень» Роман Фицак попал в украинскую базу экстремистского сайта «Миротворец»*. По мнению украинских специалистов, Фицак занимался «пропагандой войны, российского н*****а и ф*****а».

Поводом для включения в базу «Миротворец»* Романа Фицака послужили публикации на официальной странице в соцсетях волейбольного клуба «Тюмень» информации о наборе контрактников в подразделения инженерного батальона «Тобол», подразделение снайперов «Тайга», артиллерийского дивизона «Сибирь». Фицаку вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастие в преступление российской власти против Украины и ее граждан».

«Центр „Миротворец“* просит правоохранительные органы рассматривать данные публикации как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против нацбезопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка», — указано в сообщении на сайте.

Отметим, проект «Миротворец»*появился в 2014 году в рамках работы волонтерской группы «Народный тыл». Его создатели — группа специалистов, которые занимаются исследованием признаков преступлений против украинского государства и общества. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, считающихся сепаратистами или «агентами Кремля».

Ранее «Наш Город» писал, что уроженка Тобольска, певица Инстасамка была включена в базу украинского сайта «Миротворец»* в феврале 2023 года. По мнению авторов портала, певица занималась «пропагандой и информационной поддержкой нападения на другие страны».

*запрещен в РФ решением суда.

 

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