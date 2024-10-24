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Экстремизм

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2024
Кто они? 150 человек из Тюменской области состоят в списке террористов и экстремистов
24 октября, 06:31
Решающий репост: за какие публикации в соцсети тюменцам грозит тюрьма?
4 октября, 06:04
Бастрыкина попросили запретить тюменское Духовное управление мусульман
18 сентября, 06:43
Тюменцу, пропагандировавшему АУЕ* в СИЗО вынесли приговор
Калинский районный суд Тюмени вынес приговор местному жителю, который прямо в СИЗО пропагандировал ценности запрещённого экстремистского движения АУЕ*. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
22 августа, 05:41
Осужденный за экстремизм тюменец вышел на свободу
23-летний тоболяк Кирилл Мартюшев*, осужденный за экстремизм в 2023 году, вышел на свободу. Молодой человек был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Месяце назад он вышел из тюрьмы. Об этом сообщил его адвокат Павел Руснаков.
13 августа, 03:31
Уличные музыканты в Тюмени не дали спать жильцам песнями запрещенного артиста. ВИДЕО
4 июля, 12:26
К входу в тюменскую мечеть подбросили останки свиньи
Куски свиного мяса подбросили к входу в мусульманский молитвенный дом в Тюмени. Кадры последствий выходки неизвестных появились в Интернете.
2 июля, 09:45
«Не рожайте от *****»: в Тюмени неизвестные расклеивают экстремистские листовки
13 июня, 13:03
Общественники Тюмени подозревают солиста рок-группы «Автоспорт» в финансировании ВСУ
Тюменские общественники направили обращение в Следственный комитет и областную прокуратуру с просьбой проверить на возможную связь с Украиной и предмет финансирования ВСУ солиста группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова, чей концерт запланирован в Тюмени на 1 мая.
6 апреля, 12:08
Бизнесмена из Тюмени отправили под домашний арест из-за донатов экстремистам
Владельца гостиницы «Спасская» Виталия Самойлика уличили в перечислении денег запрещенной в РФ организации. Ему грозит штраф до 700 тысяч рублей и лишение свободы на срок до восьми лет.
2 апреля, 05:09
Тюменского пожарного, открывшего огонь по полицейскому, отправили под арест
Тюменца, который выстрелил в полицейского во время проверки документа, отправили под арест. Об этом передает СУ СК РФ по региону.
12 марта, 09:19
Директора тюменского волейбольного клуба внесли в базу экстремистского «Миротворца»
Директор волейбольного клуба «Тюмень» Роман Фицак попал в украинскую базу экстремистского сайта «Миротворец»*. По мнению украинских специалистов, Фицак занимался «пропагандой войны, российского н*****а и ф*****а».
26 января, 05:11
2023
«Останется без работы за пост в соцсетях?»: тюменского адвоката могут лишить лицензии
22 декабря 2023, 10:10
В День Государственного флага Тюмень украсили цветами экстремистской символики
Бело-сине-белые флаги установили в центре областной столицы. Данное сочетание цветов используют на своих флагах украинская экстремистская организация «Легион „Свобода России“* и организация „Съезд народных депутатов“**.
23 августа 2023, 03:59
«Видео на 58 секунд — 3 года колонии»: молодого тюменца признали экстремистом
19 июля 2023, 06:46
«Исход был ясен сразу»: в суде рассмотрели жалобу по делу о «видео в кружочке»
8 июня 2023, 07:20
В тюменском суде рассмотрят аппеляцию осужденного за видео «в кружочке»
Кирилла Мартюшева приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и крупному штрафу за видео в телеграме, которое длится менее минуты. Кирилл и его адвокат подали апелляции с множеством дополнений, которые рассмотрят в областном суде.
18 мая 2023, 12:41
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 2023, 09:57
Тюменский суд признал запрещенной страницу в соцсетях
Суд в Тюменской области признал экстремистскими и запрещенными к распространению изображения нацистской атрибутики и символики фашистских подразделений СС и соединений «Мертвая голова», опубликованные на странице в одной из соцсетей.
2 марта 2023, 08:32
«Отсутствуют доказательства вины»: в суде прошли прения по делу Кирилла Мартюшева
26 января 2023, 08:42

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