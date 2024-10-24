Осужденный за экстремизм тюменец вышел на свободу

23-летний тоболяк Кирилл Мартюшев*, осужденный за экстремизм в 2023 году, вышел на свободу. Молодой человек был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Месяце назад он вышел из тюрьмы. Об этом сообщил его адвокат Павел Руснаков.