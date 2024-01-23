В Тюменской области мигранты нарушают запрет губернатора Моора на работу в такси

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
По словам источника Ура.Ру, после вступления в силу запрета на работу в такси для иностранцев, работающих по патентам, Тюменскую область покинули только 10% таких водителей — остальные остались работать.
«Кто-то ушел от агрегаторов в „бомбилы“. Другие находят местных, у которых есть водительские удостоверения, и за деньги просят их оформить договор с агрегаторами на себя», — рассказал инсайдер.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 2024 год установлен запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок в городском и пригородном сообщении, такси, аренде легковых автомобилей. Во избежание штрафов, все тюменские компании должны привести численно иностранных работников по патентам в срок до первого марта 2024 года.