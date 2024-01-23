В Тюменской области мигранты нарушают запрет губернатора Моора на работу в такси

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 2024 год установлен запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок в городском и пригородном сообщении, такси, аренде легковых автомобилей. Во избежание штрафов, все тюменские компании должны привести численно иностранных работников по патентам в срок до первого марта 2024 года.