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В Тюмени мигранты игнорируют запрет губернатора Моора на работу в такси

В Тюменской области мигранты нарушают запрет губернатора Моора на работу в такси

23 января 2024, 05:05
Фото: 1MI

В Тюмени мигранты игнорируют запрет губернатора Моора на работу в такси

Иностранные граждане продолжают работать в таксофирмах, несмотря на введенный в декабре 2023 года запрет найма мигрантов для работы в такси и в пассажирском транспорте. Кроме того, у некоторых водителей нет даже водительских удостоверений.

По словам источника Ура.Ру, после вступления в силу запрета на работу в такси для иностранцев, работающих по патентам, Тюменскую область покинули только 10% таких водителей — остальные остались работать.

«Кто-то ушел от агрегаторов в „бомбилы“. Другие находят местных, у которых есть водительские удостоверения, и за деньги просят их оформить договор с агрегаторами на себя», — рассказал инсайдер.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 2024 год установлен запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок в городском и пригородном сообщении, такси, аренде легковых автомобилей. Во избежание штрафов, все тюменские компании должны привести численно иностранных работников по патентам в срок до первого марта 2024 года.

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