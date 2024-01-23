На тюменском заводе погиб 22-летний рабочий. СК выясняет обстоятельства трагедии

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:48
По словам знакомых погибшего тюменца, несчастный случай мог произойти из-за нарушения техники безопасности.
«Я отработал на данном заводе около трех лет. С уверенностью могу сделать вывод, что виною случившемуся является безобразная работа руководителей. Отклонения от каких-либо правил и техники безопасности. Так как они ставили задачи и отдавали приказы, противоречащие общим положениям технической безопасности. Неисправность, перегрузки оборудования, гонки за объемом. Так происходило не только на месте, где произошло ЧП, но и на других участках предприятия», — сообщил инсайдер 72.RU.
Известно, что погибшему тюменцу было всего 22 года. В октябре 2023 года у него родился сын Роман. Молодой человек очень любил детей и вместе с супругой мечтал о дочке.
В Следственно комитете по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что 16 января вечером на очистных сооружениях в Копытово произошла трагедия. Во время ремонтных работ сотрудника подрядной организации затянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется на пять каналов. После чего его унесло течением.
Поиски тела погибшего продолжались на протяжении двух суток. 18 января работы были прекращены. Тело мужчины обнаружили в озере акватории Туры, куда поступают очищенные стоки.