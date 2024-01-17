Рабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара, ищут с помощью роботов

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Published Сегодня, 05:55
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Погибший являлся сотрудником подрядной организации ООО «Сервис-Групп». При проведении работ по ремонту приемной камеры на очистных сооружениях канализации были нарушены правила безопасности.
«Обстоятельства инцидента выясняются. Работа сооружений очистки сточных вод ведется в штатном режиме. На оказание услуг потребителям произошедший инцидент не повлияет», — отметили в «Росводоканал Тюмень».
Поисково-спасательная операция шла в течение всей ночи. В настоящее время поиски тела продолжаются.
Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Тюменской области начала проверку по факту произошедшего ЧП. Поисковые работы находятся под контролем прокурора Тюменской области Владислава Московских.