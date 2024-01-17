Рабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара, ищут с помощью роботов

В Тюмени рабочего, которого засосало в трубу, ищут с помощью роботов

В поисках тюменского рабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара, задействованы роботы телеинспекции. С их помощью специалисты обследуют труднодоступные места. Об этом «Нашему городу» рассказали в «Росводоканал Тюмень».