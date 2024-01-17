В ДОМ. РФ заявили о необходимости реализации новых КРТ в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
По его словам, в перечне перспективных земельных участков — земли, расположенные в Тюмени, Тюменском районе и Тобольске.
На сегодняшний день на федеральных землях в Тюменской области реализуются 4 проекта на участках общей площадью 66,7 гектаров. Из них по двум проектам проведены аукционы, по одному уже утверждена проектная документация по планировке территории», — отметил Азизов.
В свою очередь глава девелоперской компании «Билдвайз» Владимир Копаев сообщил, что КРТ будет благоприятно сказывать на росте привлекательности районов. По его словам, реновация позволит обустроить новые дороги, обеспечить транспортную доступность в новых районах.
«Реновация депрессивных зон — это не просто расчистка бывшей промзоны под многоэтажки. Благоустройство территории находится в числе обязательных пунктов реновации, поэтому бывшие „заброшки“ становятся не просто новыми жилыми кварталами, а намного большим — привлекательными и комфортными зонами отдыха», — подчеркнул Владимир Копаев в беседе с РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце 2023 года тюменские власти утвердили проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный». Согласно документам, в границе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая, снесут частные дома. На их месте возведут малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные дома (до 16 этажей), пакинги, детсад, школу и т. д.