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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Тюмени запущен новый автобусный маршрут

По Тюмени начал курсировать новый автобусный маршрут

17 января 2024, 04:25
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени запущен новый автобусный маршрут

В Тюмени запустили новый автобусный маршрут № 1к, являющийся альтернативой маршруту № 84. В настоящее время идет его обкатка. Об этом сообщил в эфире программы «Вечерний хэштег» рассказал глава городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.
«Сейчас завершается мониторинг пассажиропотока. При необходимости будем вносить изменения в количество и класс вместимости подвижного состава. Мы должны понять, пользуется ли популярностью у пассажиров добавленный маршрут, потому что запрос был большой», — пояснил Евгений Сорокин.

И добавил, что изменения в схемы движения общественного транспорта в Тюмени проводят в рамках изучения пассажиропотока непосредственно на остановочных пунктах. Сотрудники находятся на маршрутах, по которым поступали обращения, и, согласно разработанной методике, заносят в таблицу данные об интервалах движения и наполняемости автобуса. По итогам этой работы формируется отчет, который помогает понять ситуацию по маршруту.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перевозчиков будут штрафовать в случае неисполнения условий контракта. На сегодняшний день в областной столице пассажирскими перевозками занимаются семь компаний.

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