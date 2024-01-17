По Тюмени начал курсировать новый автобусный маршрут

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
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Updated Сегодня, 04:27
«Сейчас завершается мониторинг пассажиропотока. При необходимости будем вносить изменения в количество и класс вместимости подвижного состава. Мы должны понять, пользуется ли популярностью у пассажиров добавленный маршрут, потому что запрос был большой», — пояснил Евгений Сорокин.
И добавил, что изменения в схемы движения общественного транспорта в Тюмени проводят в рамках изучения пассажиропотока непосредственно на остановочных пунктах. Сотрудники находятся на маршрутах, по которым поступали обращения, и, согласно разработанной методике, заносят в таблицу данные об интервалах движения и наполняемости автобуса. По итогам этой работы формируется отчет, который помогает понять ситуацию по маршруту.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перевозчиков будут штрафовать в случае неисполнения условий контракта. На сегодняшний день в областной столице пассажирскими перевозками занимаются семь компаний.