По Тюмени начал курсировать новый автобусный маршрут

И добавил, что изменения в схемы движения общественного транспорта в Тюмени проводят в рамках изучения пассажиропотока непосредственно на остановочных пунктах. Сотрудники находятся на маршрутах, по которым поступали обращения, и, согласно разработанной методике, заносят в таблицу данные об интервалах движения и наполняемости автобуса. По итогам этой работы формируется отчет, который помогает понять ситуацию по маршруту.