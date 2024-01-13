В Тюмени перевозчиков накажут рублем

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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Updated Сегодня, 05:08
По его словам, мониторинг данного направления ведется на регулярной основе.
«Проводим регулярные оперативные совещания с перевозчиками, чтобы выровнять ситуацию. В пятницу состоялось большое совещание, на котором были обозначены все накопившиеся вопросы. Дали перевозчикам небольшое количество времени, чтобы они устранили причины по невыходу техники. Все обещали выровняться», — пояснил Сорокин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени власти внесут корректировки в графики и схемы движения автобусных маршрутов, на которые жалуются жители Тюмени после формирования пассажиропотока.