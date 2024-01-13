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В Тюмени будут штрафовать перевозчиков, срывающих работу

В Тюмени перевозчиков накажут рублем

13 января 2024, 05:06
Фото: 1MI

В Тюмени будут штрафовать перевозчиков, срывающих работу

В Тюмени к перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, будут применять штрафные санкции в случае неисполнения условий контракта. Об этом сообщил глава городского департамента транспорта Евгений Сорокин.

По его словам, мониторинг данного направления ведется на регулярной основе.

«Проводим регулярные оперативные совещания с перевозчиками, чтобы выровнять ситуацию. В пятницу состоялось большое совещание, на котором были обозначены все накопившиеся вопросы. Дали перевозчикам небольшое количество времени, чтобы они устранили причины по невыходу техники. Все обещали выровняться», — пояснил Сорокин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени власти внесут корректировки в графики и схемы движения автобусных маршрутов, на которые жалуются жители Тюмени после формирования пассажиропотока.

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