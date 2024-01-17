В Тюмени появится новый надземный переход

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
В Тюмени на развязке Мельникайте — Хабаровская в 2024 году завершат строительство надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.
«На сегодняшний день смонтированы 1 и 2 опоры надземного пешеходного перехода. Ведется укрупнительная сборка пролетного строения», — сообщил Алексей Филатов, начальник отдела искусственных сооружений Управления автомобильных дорог Тюменской области.
Для защиты от шума, ветра и дождя будет установлено светопрозрачное ограждение, а внутри — подъемный механизм для людей с ограниченными возможностями.
Ранее «Наш город» сообщал, что дорогу из Тюмени до Курганской области расширят до четырех полос. Работы будут проведены до 2024 года.