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В Тюмени откроется новый надземный переход

В Тюмени появится новый надземный переход

17 января 2024, 03:38
Фото: 1MI

В Тюмени откроется новый надземный переход

Работы по его строительству планируется завершить в 2024 году. На сегодняшний день смонтированы две опоры надземного перехода.

В Тюмени на развязке Мельникайте — Хабаровская в 2024 году завершат строительство надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

«На сегодняшний день смонтированы 1 и 2 опоры надземного пешеходного перехода. Ведется укрупнительная сборка пролетного строения», — сообщил Алексей Филатов, начальник отдела искусственных сооружений Управления автомобильных дорог Тюменской области.

Для защиты от шума, ветра и дождя будет установлено светопрозрачное ограждение, а внутри — подъемный механизм для людей с ограниченными возможностями.

Ранее «Наш город» сообщал, что дорогу из Тюмени до Курганской области расширят до четырех полос. Работы будут проведены до 2024 года.

В Тюменской области планируют отремонтировать более 250 километров дорог
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