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Глава администрации Тюмени поделился итогами встречи с Путиным

Глава администрации Тюмени поделился итогами встречи с Путиным

17 января 2024, 03:52
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
Мероприятие состоялось накануне в рамках Первого Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, на совещании были рассмотрены вопросы развития промышленных городов, формирования комфортной городской среды.

Также прозвучали темы строительства школ, новых транспортных развязок и жилых комплексов, волонтерская работа в регионах, патриотическое воспитание.

«Это была откровенная беседа, мы затронули актуальные темы, с которыми сталкиваемся ежедневно, некоторые делились личными и семейными историями служения», — отметил Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук занял второе место в национальном рейтинге мэров по итогам 2023 года. Годом ранее он занимал в рейтинге четвертое место.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Владимир Путин#Совещания
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