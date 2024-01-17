Глава администрации Тюмени поделился итогами встречи с Путиным

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Также прозвучали темы строительства школ, новых транспортных развязок и жилых комплексов, волонтерская работа в регионах, патриотическое воспитание.
«Это была откровенная беседа, мы затронули актуальные темы, с которыми сталкиваемся ежедневно, некоторые делились личными и семейными историями служения», — отметил Руслан Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук занял второе место в национальном рейтинге мэров по итогам 2023 года. Годом ранее он занимал в рейтинге четвертое место.