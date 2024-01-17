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В Тюмени ищут рабочего, которого засосало в трубу

В Тюмени рабочего засосало в очистные сооружения. Его тело не найдено до сих пор

17 января 2024, 04:57
Фото: ГКУ ТО «ТОСЭР»

В Тюмени ищут рабочего, которого засосало в трубу

В Тюмени продолжаются поиски тела рабочего, которого засосало накануне вечером в трубу на водоочистных сооружениях. ЧП произошло на очистных сооружениях канализации в Копытово. Об этом рассказал «Нашему Городу» начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.
«Работы продолжаются. Пока результатов поиска нет», — пояснил Евгений Булкин.

По предварительным данным, погибший мужчина являлся сотрудником подрядной организации «Сервис-Групп», специалисты которой вели ремонтные работы на очистных сооружениях. По словам очевидцев, погибшего затянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется на пять каналов, после чего его унесло течением. В первые минуты ЧП он был еще жив и подавал голос.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области на производствах погибли более десяти человек. Последняя трагедия произошла в начале декабря 2023 года — во время работ на стройке по улице Тимофея Чаркова погиб 22-летний рабочий. Мужчина упал с высоты 12-го этажа в шахту лифта. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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#Общество#Происшествия#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#ТОСЭР#Гибель человека#Гибель на производстве
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