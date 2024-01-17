В Тюмени рабочего засосало в очистные сооружения. Его тело не найдено до сих пор

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области на производствах погибли более десяти человек. Последняя трагедия произошла в начале декабря 2023 года — во время работ на стройке по улице Тимофея Чаркова погиб 22-летний рабочий. Мужчина упал с высоты 12-го этажа в шахту лифта. От полученных травм он скончался на месте происшествия.