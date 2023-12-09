В Тюмени на стройке погиб рабочий

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
«Парень 2001-го года рождения упал в шахту лифта. Предварительная причина, несоблюдение техники безопасности. Будут проверять руководство», — рассказал источник 72.RU.
Известно, что строящийся объект принадлежит застройщику «Самолет». Работы по строительству были начаты в 2022 году. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2025 год.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце октября на площадке «Сибура» — «ЗапСибНефтехим» погиб рабочий. Мужчину придавило металлической трубой.