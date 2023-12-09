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В Тюмени на стройке погиб рабочий

В Тюмени на стройке погиб рабочий

9 декабря 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Тюмени во время работ на стройке погиб рабочий. ЧП произошло на строящемся жилом комплексе по улице Тимофея Чаркова — мужчина сорвался с высоты 12-го этажа.
«Парень 2001-го года рождения упал в шахту лифта. Предварительная причина, несоблюдение техники безопасности. Будут проверять руководство», — рассказал источник 72.RU.

Известно, что строящийся объект принадлежит застройщику «Самолет». Работы по строительству были начаты в 2022 году. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2025 год.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце октября на площадке «Сибура» — «ЗапСибНефтехим» погиб рабочий. Мужчину придавило металлической трубой.

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