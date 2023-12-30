Теперь официально. Администрация Тюмени утвердила проект застройки Зареки

Согласно документам, на земельном участке в квадрате улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая, будут снесены частные дома. На их месте возведут малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные дома (до 16 этажей), наземные и подземные паркинги, многоуровневый гаражный комплекс, детский сад на 360 мест и прочие объекты инфраструктуры. Работы будут проведены в период до 2035 года.