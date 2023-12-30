nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Администрация Тюмени утвердила проект застройки Зареки многоэтажками

Теперь официально. Администрация Тюмени утвердила проект застройки Зареки

30 декабря 2023, 05:49
Фото: 1MI

Администрация Тюмени утвердила проект застройки Зареки многоэтажками

Тюменские власти утвердили проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный». Документ, который прошел общественные слушания в декабре этого года, подписал глава администрации города Руслан Кухарук.

Согласно документам, на земельном участке в квадрате улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая, будут снесены частные дома. На их месте возведут малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные дома (до 16 этажей), наземные и подземные паркинги, многоуровневый гаражный комплекс, детский сад на 360 мест и прочие объекты инфраструктуры. Работы будут проведены в период до 2035 года.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Заречной части города выступили против сноса домов и застройки территории в квадрате улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая. Свои возражения они высказали на публичных слушаниях, которые прошли в декабре в администрации Тюмени.

Читайте также:
На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за непогоды ограничили движениеСколько зарабатывают тюменские чиновники?В ДТП на «трассе смерти» погиб водитель Lada
Читайте также:
«В новый год с обезболом»: публикуем график магнитных бурь на январь 2024«Кровь, насилие и кружочки в телеграмм»: 5 жутких тюменских уголовных дел 2023 годаВ канун Нового года жители Тюмени не могут забрать свои заказы с Wildberries
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Снос домов#Строительство дома
Подпишитесь
Предновогоднее чудо: еще один тюменец стал победителем многомиллионной лотереи
Вчера, 05:22
В Тюмени увеличат размер пособия по безработице. Кто получит максимальные выплаты?
Вчера, 04:43
Тест «Привет, 2024!»: знаете ли вы как нужно встречать год Дракона?
Вчера, 07:48
График выплат пенсий и пособий в январе 2024 года в Тюменской области
Вчера, 11:22
В Тюмени начали строить первый арендный дом
Вчера, 07:50
Арбитражи декабря: сговор с птицефабрикой, битва за ресторан и застройщик-банкрот
Вчера, 09:31