Сбежал поближе к морю: грабителя из Тюменской области объявили в розыск

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Игорю Кухаренко было запрещено менять место жительства без уведомления УИИ, он был обязан регулярно являться на обязательную регистрацию, найти работу и обследоваться у нарколога.
Однако мужчина неоднократно нарушал возложенные на него обязанности, не трудоустроился и успевал нарушать общественный порядок, за что ему продлили условный срок.
Этого тюменцу показалось мало: он уехал в Краснодарский край и скрылся от контроля. В связи с этим, Игорь Кухаренко объявлен в розыск.
По решению Исетского районного суда условный срок отменен. Когда мужчина будет найден, он отправится в исправительную колонию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске состоялся суд над жителем Ульяновской области. В 202 году пьяный мужчина напал на полицейского.