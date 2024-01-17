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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

Вора из Тюменской области объявили в розыск

Сбежал поближе к морю: грабителя из Тюменской области объявили в розыск

17 января 2024, 05:27

Вора из Тюменской области объявили в розыск

Мужчина был осужден за кражу. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
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Суд

Игорю Кухаренко было запрещено менять место жительства без уведомления УИИ, он был обязан регулярно являться на обязательную регистрацию, найти работу и обследоваться у нарколога.

Однако мужчина неоднократно нарушал возложенные на него обязанности, не трудоустроился и успевал нарушать общественный порядок, за что ему продлили условный срок.

Этого тюменцу показалось мало: он уехал в Краснодарский край и скрылся от контроля. В связи с этим, Игорь Кухаренко объявлен в розыск.

По решению Исетского районного суда условный срок отменен. Когда мужчина будет найден, он отправится в исправительную колонию.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске состоялся суд над жителем Ульяновской области. В 202 году пьяный мужчина напал на полицейского.

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