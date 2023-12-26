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Published Сегодня, 03:13

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Updated Сегодня, 03:15

Известный рэпер планирует подать в суд на тюменский клуб из-за отмены концерта

Известный рэпер намерен судиться с тюменским клубом из-за отмены концерта

26 декабря 2023, 03:13
Фото: 1MI

Известный рэпер планирует подать в суд на тюменский клуб из-за отмены концерта

Клуб закрыли прямо перед концертом музыканта. Организаторы смогли найти другое помещение, но вместо того, чтобы читать рэп, артисту пришлось читать стихи.

Рэпер Миша Маваши собирается судиться с тюменским клубом «Байконур». Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Концерт должен был состояться 24 декабря, на него планировали прийти более 400 фанатов. Однако клуб успел закрыться до того, как мероприятие состоялось. Виной тому нарушения норм противопожарной безопасности.

Фото: Михаил Федорович Маваши / Телеграм

Организаторы быстро начали искать другое помещение и нашли: им оказался соседний бар, который не подходит для проведения концерта и точно не сможет вместить несколько сотен человек.

«По бокам и вверху люди не будут слышать музыку, она будет гудеть. То есть технически мы не сможем дать вам концерт», — сказал рэпер.

Тогда Маваши предложил альтернативный вариант: устроить вечер поэзии и вернуть деньги тем, кого такой расклад не устраивает, независимо от того, пришел человек на встречу или нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени состоится отмененный концерт Игоря Николаева. Мероприятие перенесли на апрель 2024 года.

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