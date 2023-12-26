Известный рэпер намерен судиться с тюменским клубом из-за отмены концерта

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Рэпер Миша Маваши собирается судиться с тюменским клубом «Байконур». Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.
Концерт должен был состояться 24 декабря, на него планировали прийти более 400 фанатов. Однако клуб успел закрыться до того, как мероприятие состоялось. Виной тому нарушения норм противопожарной безопасности.
Организаторы быстро начали искать другое помещение и нашли: им оказался соседний бар, который не подходит для проведения концерта и точно не сможет вместить несколько сотен человек.
«По бокам и вверху люди не будут слышать музыку, она будет гудеть. То есть технически мы не сможем дать вам концерт», — сказал рэпер.
Тогда Маваши предложил альтернативный вариант: устроить вечер поэзии и вернуть деньги тем, кого такой расклад не устраивает, независимо от того, пришел человек на встречу или нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени состоится отмененный концерт Игоря Николаева. Мероприятие перенесли на апрель 2024 года.