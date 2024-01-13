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Бастрыкин поручил разобраться в деле о частной медицинской клинике Тюмени

Бастрыкин проверит частную стоматологию Тюмени. С ней судится пострадавшая пациентка

13 января 2024, 10:40
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил разобраться в деле о частной медицинской клинике Тюмени

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг в частной стоматологии Тюмени.
«В СМИ размещено обращение, в котором жительница Тюменской области сообщает, что обратилась за лечением в одну из частных стоматологических клиник, где, по ее мнению, оказали услугу ненадлежащего качества, и состояние ее здоровья ухудшилось», — указано в информационном сообщении ведомства.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка по статье Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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