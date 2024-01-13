Бастрыкин проверит частную стоматологию Тюмени. С ней судится пострадавшая пациентка

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
«В СМИ размещено обращение, в котором жительница Тюменской области сообщает, что обратилась за лечением в одну из частных стоматологических клиник, где, по ее мнению, оказали услугу ненадлежащего качества, и состояние ее здоровья ухудшилось», — указано в информационном сообщении ведомства.
По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка по статье Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее «Наш Город» писал, что Росздравнадзор начал проверку по факту смерти 10-месячного ребёнка в Областной инфекционной больнице Тюмени. ЧП произошло в конце 2023 года.