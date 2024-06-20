nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Розыск

Выбрать дату
2024
В Тюмени два мужика украли стул из кофейни и гуляли с ним по улицам
Двое мужчин украли стул из кофейни «Брют» на улице 50 лет Октября вечером 14 июня и гуляли с ним по улицам. Однако преступление попало на видео, благодаря чесу было раскрыто.
20 июня, 06:57
В Тюмени водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП
ДТП произошло вчера вечером на перекрестке улиц Ставропольской и Самарцева. Автомобилиста разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.
2 апреля, 06:16
В Тюменской области резко увеличилось число изнасилований
В Тюменской области резко увеличилось число изнасилований. Информацию об этом предоставили в отчете деятельности региональной полиции по итогам 2023 года.
20 марта, 09:32
Членов ОПГ, пытавших тюменских бизнесменов, объявили в международный розыск
Представителей компании «СибирьНефтьРесурс» обвиняют в вымогательстве и пытках. Пострадавшие заявляют, что они также причастны к похищению людей.
23 февраля, 12:37
Участников тюменской перестрелки отыскали в Самаре. Видео
В Самаре задержали двух подозреваемых в покушении на убийство. Мужчины были объявлены в федеральный розыск. В настоящее время обвиняемые доставлены в Тюмень для проведения разбирательства.
15 февраля, 13:24
США выдали России педофила из Тюмени, изнасиловавшего 9-летнего ребенка
Педофила из Тюмени, находившегося в международном розыске с 2014 года, нашли в США и доставили в Москву сотрудники НЦБ Интерпола МВД России.
8 февраля, 07:48
В Тюмени три дня ищут пропавшего 15-летнего подростка
В Тюмени ищут пропавшего подростка Валерия Грика, ему 15 лет. Парень ушел из дома 5 февраля по адресу улица Олимпийская и до сих пор его не могут найти.
7 февраля, 16:12
Сбежал поближе к морю: грабителя из Тюменской области объявили в розыск
Мужчина был осужден за кражу. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
17 января, 05:27
Мигрантов-участников тюменской перестрелки объявили в федеральный розыск
Утром 5 января возле одного из домов на улице Муравленко произошла перестрелка. В ходе разборок были ранены люди.
10 января, 08:32
2023
В Тобольске задержаны директор и главный инженер «Байкаловского ККП»
В четверг 2 ноября следственным комитетом по городу Тобольску были задержаны директор «Байкаловского КПП» Тобольского муниципального района Сергей Лыков и главный инженер Егор Приймак.
2 ноября 2023, 10:14
Три пострадавшие за два дня: в Тюмени ищут пермского маньяка
20 октября 2023, 08:52
В Тюмени задержали бандита, скрывавшегося 20 лет
Мужчина, совершивший тяжкое преступление пойман спустя более 20 лет. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
19 октября 2023, 14:06
Хотела уехать в Ишим: спустя 34 года полиция возобновила поиск исчезновения девушки
Омская полиция объявила в розыск женщину, пропавшую 19 октября 1989 года. Перед исчезновением она купила билет на поезд до Ишима, а перед дорогой зашла рынок. Большее ее никто не видел.
18 октября 2023, 09:50
Молодой тюменец вышел из дома в белых шлепках и пропал
Его ищут уже второй день.
7 августа 2023, 12:50
МВД объявило в розыск адвоката Бережного
22 июня 2023, 07:27
В Тюмени уже сутки родственники и полиция ищут пожилую женщину. Фото
В областной столице с 3 апреля идут поиски 72-летней Фомичевой Людмилы Евгеньевны. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», женщина ушла из дома и не вернулась.
4 апреля 2023, 11:59
В Тюмени разыскивают 70-летнего дедушку. Фото
По данным «ТюменьРегионСпас», в областной столице ищут Казаковцева Павла Александровича, мужчине 70 лет. Утром 30 марта он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.
31 марта 2023, 12:11
С начала года тюменские поисковики нашли 5 пропавших детей
По данным поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Белая Сова», в Тюменской области с начала 2023 года нашли 5 пропавших детей. Все они вернулись домой, ничего серьёзного с ними не случилось.
23 февраля 2023, 11:58
«Он рванул к девушке в Тюмень»: мобилизованного ищут в городе
10 февраля 2023, 07:41
2022
В Тюменской области продолжаются поиски трех пропавших мужчин
По данным поисковых групп «Белая Сова» и «ЛизаАлерт», в ноябре в Тюменской области нашли 16 человек пропавших без вести. Один из них скончался. Ещё трёх мужчин продолжают искать.
2 декабря 2022, 11:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика