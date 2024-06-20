В Тюмени два мужика украли стул из кофейни и гуляли с ним по улицам

Двое мужчин украли стул из кофейни «Брют» на улице 50 лет Октября вечером 14 июня и гуляли с ним по улицам. Однако преступление попало на видео, благодаря чесу было раскрыто.