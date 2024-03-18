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Уголовный розыск

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Март
Неправильно поставил тапочки: вахтовику сломали ребро в Тюменской области
Жителю Башкортостана, приехавшему в Тюменскую область на вахту, сломали ребро. Причиной стало то, что мужчина неправильно поставил тапочки в вагончике.
18 марта, 10:45
Февраль
Тюменец переломал ребра своей возлюбленной во время ссоры
В Тюмени между супругами произошла бытовая ссора, в результате которой женщину госпитализировали в больницу с осложненным переломом ребра. Обидчика задержали сотрудники уголовного розыска.
24 февраля, 10:13
США выдали России педофила из Тюмени, изнасиловавшего 9-летнего ребенка
Педофила из Тюмени, находившегося в международном розыске с 2014 года, нашли в США и доставили в Москву сотрудники НЦБ Интерпола МВД России.
8 февраля, 07:48
Январь
Сбежал поближе к морю: грабителя из Тюменской области объявили в розыск
Мужчина был осужден за кражу. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
17 января, 05:27

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