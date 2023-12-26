Тобольский суд вынес приговор поварам детсада, где 54 ребенка заболели сальмонеллезом

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В суде было установлено, что в апреле прошлого года, подсудимые — две женщины 47 и 55 лет, являясь шеф-поваром и поваром в детском саду, нарушили требования СанПИНа.
«Повара выдали в детские группы блюда из куриного мяса, не прошедшие надлежащую термическую обработку. В итоге, из-за их неосторожности, произошло массовое заболевание сальмонеллезом 55 воспитанников и 5 сотрудников учреждения», — пояснили в ведомстве.
Суд принял во внимание позицию гособвинителя и приговорил шеф-повара к принудительным работам на срок 15 месяцев, ее коллегу — на 12 месяцев. Также с женщин будет удерживаться в доход государства 5% от их заработка.
Кроме того, суд поддержал иски о моральной компенсации пострадавшим — дошкольное учреждение обязали выплатить в пользу воспитанников в общей сумме 1,5 млн рублей.
Напомним, во время расследования ЧП в МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева в Тобольске было проведено порядка 60 самых различных экспертиз.