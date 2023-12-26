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Updated Сегодня, 11:53

В Тобольске наказали двух поваров детского сада, где массового отравились дети

Тобольский суд вынес приговор поварам детсада, где 54 ребенка заболели сальмонеллезом

26 декабря 2023, 11:05
Фото: Midjourney

В Тобольске наказали двух поваров детского сада, где массового отравились дети

Сегодня, 26 декабря, Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении поваров детского сада, в котором произошла вспышка сальмонеллеза. Тогда опасная инфекция была выявлена у 54 детей и пятерых взрослых — сотрудников организации, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде было установлено, что в апреле прошлого года, подсудимые — две женщины 47 и 55 лет, являясь шеф-поваром и поваром в детском саду, нарушили требования СанПИНа.

«Повара выдали в детские группы блюда из куриного мяса, не прошедшие надлежащую термическую обработку. В итоге, из-за их неосторожности, произошло массовое заболевание сальмонеллезом 55 воспитанников и 5 сотрудников учреждения», — пояснили в ведомстве.

Суд принял во внимание позицию гособвинителя и приговорил шеф-повара к принудительным работам на срок 15 месяцев, ее коллегу — на 12 месяцев. Также с женщин будет удерживаться в доход государства 5% от их заработка.

Кроме того, суд поддержал иски о моральной компенсации пострадавшим — дошкольное учреждение обязали выплатить в пользу воспитанников в общей сумме 1,5 млн рублей.

Напомним, во время расследования ЧП в МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева в Тобольске было проведено порядка 60 самых различных экспертиз.

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