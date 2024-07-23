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Исетский район

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2024
Тепловые сети Исетского района готовят к новому отопительному сезону
23 июля, 12:05
Воду в проходящей через Тюменскую область реке признали экстремально грязной
Загрязнение реки Исеть наблюдается в Свердловской, Курганской и Тюменской областях. В ней превышено содержание оксида азота, марганца и фосфатов.
10 июля, 08:51
Вышел из дома и не вернулся: в Тюменской области пропал молодой парень
Григорий Щечкин из села Шорохово Исетского района пропал 24 февраля. 18-летний парень может находиться в любом городе.
26 февраля, 02:11
Сбежал поближе к морю: грабителя из Тюменской области объявили в розыск
Мужчина был осужден за кражу. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
17 января, 05:27
2023
В Тюменской области подросток обвиняется в изнасиловании сестры
В Исетском районе подросток обвиняется в изнасиловании малолетней сестры. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего возбуждено по заявлению его матери, сообщает Управление судебного департамента Тюменской области.
20 октября 2023, 09:45
Тюменка родила третьего ребёнка, не добравшись до больницы. Фото
Жительница Исетского района стала мамой в третий раз: малыша в карете скорой помощи она родила впервые.
7 июля 2023, 09:10
Тюменца, ушедшего на рыбалку, нашли мертвым
На днях в социальной сети Вконтакте появилось сообщение, что 50-летний житель деревни Яр отправился на рыбалку в Исетский район и не вернулся.
7 июля 2023, 08:39
Источник: Силовики застрелили террориста со взрывчаткой под Тюменью
5 июля 2023, 07:53
В Тюмени ищут мужчину, уехавшего на рыбалку 1 июля
В социальной сети Вконтакте сообщают о пропавшем несколько дней назад 50-летнем жителе деревни Яр Ялуторовского района.
5 июля 2023, 04:08
Двенадцатилетний тюменец на скутере попал под колеса автомобиля
Скутер и автомобиль столкнулись в селе Шорохово Исетского района: 12-летний подросток без прав решил прокатить своего младшего брата.
28 июня 2023, 03:24
Тюменские дети вынуждены учиться в полуразрушенных школах. Фото
Местный житель сообщил, что Верхнеингальская ООШ Исетского района срочно нуждается в ремонте.
15 июня 2023, 02:27
Тюменца арестовали за демонстрацию полового органа малолетним детям
Исетский районный суд продлил срок содержания под стражей 47-летнему тюменцу за демонстрацию полового органа трём маленьким детям 5, 7 и 9 лет.
2 июня 2023, 09:54
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
Вчера в Исетском районе произошло ДТП: столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и мотоцикл «Иж Планета 4». Сотрудники Госавтоинспекции выясняют его обстоятельства и причины, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
29 марта 2023, 08:03
2022
В Тюменской области сгорела ферма
10 октября 2022, 05:04

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