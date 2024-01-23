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В Тюмени резко похолодает

В Тюмени резко похолодает

23 января 2024, 01:11
Фото: 1MI
В Тюменской области во вторник, 23 января, похолодает. Днем термометры покажут -10…-15, в ночные часы максимальная температура воздуха составит -22…-27. День пройдет преимущественно без осадков, скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с.

В Тюмени 23 января ожидается малооблачная погода, ветер до 2,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -19.-13, в темное время суток ожидается -15…-16.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 8:555 закат в 16:443 продолжительность дня 7 часов 48 минут.

В Тобольске во вторник синоптики обещают солнечную погоду, ветер до 2,4 м/с. Утром и днем -18…-15, в темное время суток температура воздуха составит -17…-16.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 8:50 закат в 16:226 продолжительность дня 7 часов 36 минут.

В Ялуторовске 23 января ожидается ясная погода, ветер до 2,7 м/с. В утренние часы термометры покажут -20.-16, в темное время суток температура воздуха составит -19…-20.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 8:49, закат в 16:42 продолжительность дня 7 часов 53 минуты.

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В Заводоуковске 23 января ожидается солнечная погода, ветер до 2,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -21…-16, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -20…-21.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 8:48, закат в 16:42 продолжительность дня 7 часов 54 минуты.

В Ишиме 23 января ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег в утренние и вечерние часы, ветер до 1,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -10…-16, к вечеру похолодает до -24…-21.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 8:34, закат в 16:33 продолжительность дня 7 часов 59 минут.

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