Обнаружено тело тюменца, которого засосало в трубу на очистных сооружениях

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Информацию об этом «Нашему городу» подтвердили в пресс-службе тюменского «Водоканала», отметив, что тело погибшего найдено в озере акватории Туры, куда поступают очищенные стоки.
Более полные данные по результатам поиска рабочего будут известны завтра.
Напомним, после ЧП с рабочим на очистных сооружениях, очевидцы трагедии сразу говорили, что шансов выжить у него нет. Мужчину после падения в трубу смыло течением. Произошло это в вечернее время 16 января. В поисках тела рабочего были задействованы спасатели, сотрудники Водоканала и специальные роботы.
Погибший являлся сотрудником подрядной организации «Сервис-Групп», специалисты которой вели ремонтные работы на очистных сооружениях.