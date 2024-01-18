nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Обнаружено тело тюменца, которого засосало в трубу на очистных сооружениях

Обнаружено тело тюменца, которого засосало в трубу на очистных сооружениях

18 января 2024, 16:56
Фото: 1MI
Спустя двое суток поисков, тело рабочего, погибшего в результате падения в камеру гидротехнического резервуара на очистных сооружениях, найдено. Мужчину и его одежду спасатели обнаружили вечером 18 января.

Информацию об этом «Нашему городу» подтвердили в пресс-службе тюменского «Водоканала», отметив, что тело погибшего найдено в озере акватории Туры, куда поступают очищенные стоки.

Более полные данные по результатам поиска рабочего будут известны завтра.

Напомним, после ЧП с рабочим на очистных сооружениях, очевидцы трагедии сразу говорили, что шансов выжить у него нет. Мужчину после падения в трубу смыло течением. Произошло это в вечернее время 16 января. В поисках тела рабочего были задействованы спасатели, сотрудники Водоканала и специальные роботы.

Погибший являлся сотрудником подрядной организации «Сервис-Групп», специалисты которой вели ремонтные работы на очистных сооружениях.

В Тюмени рабочего засосало в очистные сооружения. Его тело не найдено до сих пор
Узнать подробнее
Читайте также:
«Рост составит до 50%»: что подорожает в Тюменской области в 2024 году?Вывозили «КамАЗом»: со склада под Тюменью похитили 15 тонн зернаПреследует до квартиры: в Тюмени неизвестный открыл охоту на девушек
#Происшествия#Ирина Швецова
Подпишитесь
«Благодать да и только!»: как тюменцы празднуют Крещение
Сегодня, 10:10
«Снова критический уровень»: как на состоянии Туры скажутся Крещенские купания
Сегодня, 05:23
В Тюмени нашли счастливчиков, выигравших миллиард в лотерею
Сегодня, 07:06
Опасный перекус: тюменцам рассказали, чем вреден обед за рабочим местом
Сегодня, 10:13
«Рост составит до 50%»: что подорожает в Тюменской области в 2024 году?
Сегодня, 05:18
Старший сержант батальона «Тобол» погиб в зоне СВО
Сегодня, 04:26