Обнаружено тело тюменца, которого засосало в трубу на очистных сооружениях

Напомним, после ЧП с рабочим на очистных сооружениях, очевидцы трагедии сразу говорили, что шансов выжить у него нет. Мужчину после падения в трубу смыло течением. Произошло это в вечернее время 16 января. В поисках тела рабочего были задействованы спасатели, сотрудники Водоканала и специальные роботы.