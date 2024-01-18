Преследует до квартиры: в Тюмени неизвестный открыл охоту на девушек

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
«Сегодня лично за мной в подъезд зашёл мужчина, попросил запустить погреться в подъезде, а дальше он уже проследовал за мной в лифт. Мне это показалось слишком странным и я не поехала с ним. Он попытался не пропустить меня из лифта, а после отправился в нем на тот этаж что я нажала до того как выйти. Я попросила соседа меня проводить до квартиры», — сообщила тюменка в социальных сетях.
Неизвестный побывал в нескольких домах в Ново-Патрушево и даже пытался приставать к школьнице. По словам очевидцев, в настоящее время тюменец задержан — его поймали местные жители и вызвали полицию. По информации источника «Нашего Города», задержанному 45 лет.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.
«В настоящее время тюменец задержан и находится в отделении полиции. Выясняются причины и мотивы его действий. По результатам проверки инциденту будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале сентября поймали эксгибициониста. Тюменец в течение продолжительного времени пугал прогуливающихся по парку дам демонстрацией своего мужского достоинства. На мужчину был оставлен административный протокол за мелкое хулиганство по статье Кодекса об административных правонарушениях.