Преследует до квартиры: в Тюмени неизвестный открыл охоту на девушек

Неизвестный побывал в нескольких домах в Ново-Патрушево и даже пытался приставать к школьнице. По словам очевидцев, в настоящее время тюменец задержан — его поймали местные жители и вызвали полицию. По информации источника «Нашего Города», задержанному 45 лет.