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Published Сегодня, 05:09

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Updated Сегодня, 05:11

В Тюмени неизвестный мужчина открыл охоту на девушек

Преследует до квартиры: в Тюмени неизвестный открыл охоту на девушек

18 января 2024, 05:09
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестный мужчина открыл охоту на девушек

По словам очевидцев, под различными предлогами он проникает в подъезды домов в Ново-Патрушево и пытается зайти в лифт вместе с представительницами прекрасного пола.
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УМВД
«Сегодня лично за мной в подъезд зашёл мужчина, попросил запустить погреться в подъезде, а дальше он уже проследовал за мной в лифт. Мне это показалось слишком странным и я не поехала с ним. Он попытался не пропустить меня из лифта, а после отправился в нем на тот этаж что я нажала до того как выйти. Я попросила соседа меня проводить до квартиры», — сообщила тюменка в социальных сетях.

Неизвестный побывал в нескольких домах в Ново-Патрушево и даже пытался приставать к школьнице. По словам очевидцев, в настоящее время тюменец задержан — его поймали местные жители и вызвали полицию. По информации источника «Нашего Города», задержанному 45 лет.

Видео: Подписчик «Нашего Города»

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.

«В настоящее время тюменец задержан и находится в отделении полиции. Выясняются причины и мотивы его действий. По результатам проверки инциденту будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале сентября поймали эксгибициониста. Тюменец в течение продолжительного времени пугал прогуливающихся по парку дам демонстрацией своего мужского достоинства. На мужчину был оставлен административный протокол за мелкое хулиганство по статье Кодекса об административных правонарушениях.

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