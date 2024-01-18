«Рост составит до 50%»: что подорожает в Тюменской области в 2024 году?

Акциз всегда включен в стоимость продукции, а учитывая его кратный рост, стоит ждать удорожания винных товаров вплоть до 50%. В тому же акциз повышают и на крепкий алкоголь — он вырастет с 613 рублей до 643 рублей за литр безводного этилового спирта, что может выразиться в росте цены на 5-10%. Подорожать может и пиво, так как для него акциз в 2024 году составит 26 рублей за литр вместо былых 25 рублей.