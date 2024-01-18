«Рост составит до 50%»: что подорожает в Тюменской области в 2024 году?

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Из продовольственных товаров больше всего, по словам доктора экономических наук Леонида Вараксина, вырастут в цене чай, кофе, какао и сахар. Это связано с засухой, наблюдавшейся в странах-поставщиках.
«Важно понимать, что ценообразование во многом зависит от того, дефицитный товар или нет. Так объемы урожая государств, которые поставляют кофе, какао и чай уменьшились из-за непростых климатических условий. А значит товар стал дефицитным и будет продаваться уже по повышенной цене. Мы заметим изменение цен где-то к весне», — говорит Вараксин.
Экономист Ирина Меняйлова также говорит о том, что цены поднимутся и на сахар, так как одним из основных поставщиков сахарного тростника является Бразилия, которая не только пострадала из-за засухи, но и укрепила свою валюту.
«В вопросе сахаросодержащих продуктов у нас есть серьезная зависимость от импорта. А потому вырастет в цене не только сахар, но и вся продукция где сахар используется. Так, например, учитывая все факторы, рост цен на какао будет очень явным», — считает экономист.
Однако, по прогнозам специалистов, товары, которые производятся в Тюменской области, в число которых входят яйца, молоко, хлеб и мясо ощутимо в цене вырасти не должны, во всяком случае их удорожание должно оставаться в допустимых пределах.
«Мы понимаем, что за прошлый год продовольственная инфляция составила 8,86%, в текущем году, как обещает ФАС, стоимость базового набора продуктов не должна вырасти более чем на 5%. Это очень смелый прогноз, который может себя оправдать в регионах, где развиты местные производства», — считает Вараксин.
Из-за того, что в 2024 году изменится размер акциза, цены на алкоголь, сигареты или электронные испарители также поднимутся, об этом сообщает финансист Игорь Балуев.
«Рост ожидается серьезный. На вино акциз вырастет с 34 рублей за литр до 108, аналогичный рост будет и по прочим „винным“ блокам. Но это произойдет лишь 1 мая. А вот с табаком процесс уже запущен. Ставка акциза увеличилась с 4116 до 4448 рублей за килограмм», — объясняет Балуев.
Акциз всегда включен в стоимость продукции, а учитывая его кратный рост, стоит ждать удорожания винных товаров вплоть до 50%. В тому же акциз повышают и на крепкий алкоголь — он вырастет с 613 рублей до 643 рублей за литр безводного этилового спирта, что может выразиться в росте цены на 5-10%. Подорожать может и пиво, так как для него акциз в 2024 году составит 26 рублей за литр вместо былых 25 рублей.
«По расчетам, цены на сигареты изменятся не так кардинально — на 15-20%», — строит прогноз Балуев.
Стоит также указать, что решение об изменении акциза на алкоголь было принято Госдумой. Ожидается, что за год после введения этих изменений российский бюджет получит дополнительно 39 миллиардов рублей.
С 2024 года вырастет акциз и на бензин 5-го экологического класса — с 14 345 рублей до 15 048 рублей за тонну. Дизельное топливо также будет облагаться повышенным налогом, платить придется уже не 9 938 рублей, а 10 425 рублей за тонну.
«В денежном эквиваленте для потребителя это выразится в повышении стоимости бензина на 50-60 копеек. Причем это явление мы заметим уже скоро, так как с 1 января 2024 года акцизные ставки уже подняли на 5%. К тому же время действия мер по ограничению экспорта закончилось», — говорит экономист Вараксин.
При том, стоит отметить, что топливную сферу могут ждать и более серьезные изменения. Во многом это связано с тем, что автомобилисты в прошлом году жаловались на ухудшения качества топлива.
Это явления связывали со снятием с Росстандарта полномочий контроля за качеством этой продукции. И сейчас, учитывая, что Национальный автомобильный союз уже обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой проверить АЗС в стране, ситуация может повернуться неожиданным образом. Специалисты говорят о том, что остановить рост цен на бензин, чтобы прошлогодний сценарий не повторился, вполне реально.