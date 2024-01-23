В Тюмени подешевели авто с пробегом

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Эксперты объясняют удешевление авто повышением ключевой ставки и прогнозируют рост цен в случае очередного ослабления рубля или ограничениями на импорт.
«В конце 2023 года рынок авто с пробегом начал торможение. В основном на это повлияли высокая ключевая ставка и высокие цены. Потому в некоторых сегментах рост цен замедлился или даже вовсе прекратился. Но это ситуация временная», — рассказал Ура. Ру директор «Автоград — автомобили с пробегом» Алексей Чемагин.
По данным аналитиков Авито Авто, за 2023 год количество объявлений о продаже подержанных машин выросло на 10%. При этом в ноябре–декабре наиболее предлагаемой моделью автомобиля с пробегом в Тюмени стала модель Hyundai Solaris. На эту марку пришлось 2,2% от общего предложения. На втором и третьем месте расположились Kia Rio и ВАЗ (LADA) Granta — по 2% и 1,9% от общего предложения авто с пробегом соответственно.
Toyota Camry в ноябре–декабре 2023 года занял 1,8% в структуре предложения автомобилей с пробегом на Авито Авто. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus c долей от общего предложения — 1,78%.
Средняя стоимость LADА Granta в 2023 году составляла 520 тысяч рублей. Иномарки стоили на порядок дороже — от 1,2 до 2,6 миллионов рублей.
Среди авто с пробегом моделей со средней ценой от 3 миллионов рублей первое место по итогам 2023 года занял Lexus RX. На второй строчке по объему продаж в сегменте — Toyota Land Cruiser, на третьей — Toyota Land Cruiser Prado.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году выросло в 11 раз число банкротных торгов, на которые были выставлены машины тюменцев. За период с января по декабрь на таких аукционах был проданы 56 легковых автомобилей.