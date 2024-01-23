В Тюмени подешевели авто с пробегом

По данным аналитиков Авито Авто, за 2023 год количество объявлений о продаже подержанных машин выросло на 10%. При этом в ноябре–декабре наиболее предлагаемой моделью автомобиля с пробегом в Тюмени стала модель Hyundai Solaris. На эту марку пришлось 2,2% от общего предложения. На втором и третьем месте расположились Kia Rio и ВАЗ (LADA) Granta — по 2% и 1,9% от общего предложения авто с пробегом соответственно.