Тюменская компания продает имущество на участке у экопарка «Затюменский»

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Объекты коммерческой недвижимости, принадлежащие ГК «ТИС», продают в связи с расширением и благоустройством территории экопарка «Затюменский», участка на улице Барнаульской. Все объекты планируют реализоваться единым лотом.
«Покупка объектов капитального строительства на территории бывшего пансионатa Оловянникова в первую очередь заинтересует застройщиков для строительства новых помещений, инвестиций в недвижимость и развитие бизнеса», — пояснили РБК Тюмень в ГК «ТИС».
И добавили, что выставленные на продажу здания подойдут для размещения в них спортивных, развлекательных и оздоровительных объектов.
Работы по благоустройству территории рядом с экопарком «Затюменский» запланированы на 2024 год. Здесь возведут дороги, дорожки для пешеходов, теплую автостоянку, детскую площадку, здание велопроката и амфитеатра.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце минувшего года департамент имущественных отношений отсудил у индивидуального предпринимателя здание ресторана русской кухни «Колокольниковъ», расположенного на территории, которая попадает под благоустройство в связи с работами по расширению экопарка «Затюменский» — по улице Барнаульской 71/9.