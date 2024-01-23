Тюменская компания продает имущество на участке у экопарка «Затюменский»

Ранее «Наш Город» писал, что в конце минувшего года департамент имущественных отношений отсудил у индивидуального предпринимателя здание ресторана русской кухни «Колокольниковъ», расположенного на территории, которая попадает под благоустройство в связи с работами по расширению экопарка «Затюменский» — по улице Барнаульской 71/9.