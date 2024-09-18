В Тюменской области мигранты нарушают запрет губернатора Моора на работу в такси

Иностранные граждане продолжают работать в таксофирмах, несмотря на введенный в декабре 2023 года запрет найма мигрантов для работы в такси и в пассажирском транспорте. Кроме того, у некоторых водителей нет даже водительских удостоверений.