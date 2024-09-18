nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Запрет

Выбрать дату
Сентябрь
Бастрыкина попросили запретить тюменское Духовное управление мусульман
18 сентября, 06:43
Август
Дадут задний ход? Блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета
9 августа, 08:42
Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?
2 августа, 10:09
Июль
На День города тюменцам запретят покупать алкоголь
Еще один праздник горожане отметят трезвыми. Однако в запрете не обошлось без исключений.
24 июля, 05:23
Июнь
Внимание на хиджаб: тюменским мусульманкам могут запретить носить платки
25 июня, 08:56
Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городе
18 июня, 08:56
Запускать беспилотники разрешили тюменцам. Но есть условия
Теперь полеты БПЛА в регионе можно проводить на основании разрешений, выданных региональным Оперативным штабом, и с соблюдением установленных ограничений. Изменения внесены в постановление от 29 сентября 2023 года.
12 июня, 08:18
Тюменцам запретили гулять по газонам
На тюменской набережной установили новый запрет. В районе Конторы пароходства на днях появилась табличка, запрещающая ходить по газонам.
11 июня, 03:42
Апрель
Трезвый май: в Тюмени временно не будут продавать алкоголь
Запрет на продажу в магазинах алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных и пива, будет действовать в Праздник Весны и Труда, 1 мая, и День Победы, 9 мая.
23 апреля, 07:41
Продажу алкоголя в Тюмени запретят на два дня
Заперт коснется дней проведения массовых мероприятий. Он не затронет некоторые заведения.
12 апреля, 06:18
Январь
Тюменские законодатели поддержали инициативу Госдумы запретить треш-стримы
Депутаты Тюменской облдумы поддержали законопроект Госдумы о запрете на трансляцию треш-стримов. Обсуждение поправок прошло на профильном комитете регионального парламента.
25 января, 16:39
Тюменские депутаты добились запрета на концерты артистов с «голой» вечеринки
Депутаты Тюменской облдумы от ЛДПР Владимир Сысоев и Иван Вершинин добились запрета на выступления в регионе артистов, «оскандалившихся» на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. С таким требованием они обратились в областной депкультуры, где к мнению народных избранников обещали прислушаться.
25 января, 14:44
В Тюменской области мигранты нарушают запрет губернатора Моора на работу в такси
Иностранные граждане продолжают работать в таксофирмах, несмотря на введенный в декабре 2023 года запрет найма мигрантов для работы в такси и в пассажирском транспорте. Кроме того, у некоторых водителей нет даже водительских удостоверений.
23 января, 05:05
Декабрь 2023
Тюменским школьникам запретят брать смартфоны в школу на законных основаниях
В российских школах ученикам больше нельзя будет пользоваться телефонами во время уроков. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Выдавать смартфоны ребятам разрешено только при ЧП, когда их здоровью или жизни что-то угрожает.
20 декабря 2023, 12:00
Тюменец потерял заработок из-за запрета властей
Житель Тюмени потерял работу из-за введенного властями региона запрета на использование беспилотников. Ранее Евгений Потапов зарабатывал посредством съемок с высоты птичьего полета и монтажа видеоклипов для крупных застройщиков.
2 декабря 2023, 10:06
Ноябрь 2023
Эксперты объяснили тюменцам, почему их ребенок не станет Президентом
22 ноября 2023, 14:39
«Отстаньте от наших маток»: Водонаева высказалась о запрете абортов
Новость о том, что частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения процедур прерывания беременности, возмутила тюменку. Мнение телеведущей разделяют и ее подписчицы.
10 ноября 2023, 02:34
Тюменские власти отменят запрет на беспилотники
В Тюменской области решили попробовать смягчить запрет на использование беспилотников. Для этого власти решили уточнить, где и на каких высотах нельзя будет пользоваться дронами. Соответствующий документ находится на рассмотрении.
7 ноября 2023, 12:27
В Тюменской области не могут поймать нарушителей запрета на использование дронов
Жители Тюменской области перестали пользоваться квадрокоптерами после введения запрета на использование гражданских беспилотников. Нарушителей постановления, вступившего в силу в конце сентября этого года в регионе не выявили.
3 ноября 2023, 06:05
В Тюменской области перестанут продавать алкоголь
В праздничный день власти запретят продавать алкогольную продукцию в торговых точках региона. Однако под запрет попадают не все.
2 ноября 2023, 11:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика