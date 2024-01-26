В Тюмени бригада скорой помощи спасла новорожденную

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Из-за тугого тройного обвития пуповины вокруг шеи после появления на свет малышка не дышала. В экстренном спасении ребенка участвовали фельдшер Елизавета Чербаева, медбрат Станислав Наумов и водитель Алексей Логинов.
«Девочка родилась с массой тела примерно 2900 г, ростом — 51 см. Закричала не сразу. Мы с напарником волновались, но действовали так быстро и так слаженно, словно тренировались не одну неделю», — рассказала фельдшер Елизавета Чербаева.
Отметим, роды вне стационара — одна из нечастых ситуаций в работе скорой помощи: в 2023 году бригады помогли родиться 35 малышам. В большинстве случаев все происходило быстро и без осложнений.
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