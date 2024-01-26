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В Тюмени врачи скорой помощи спасли от удушья новорожденную девочку

В Тюмени бригада скорой помощи спасла новорожденную

26 января 2024, 07:50
Фото: 1MI

В Тюмени врачи скорой помощи спасли от удушья новорожденную девочку

Тюменские медики спасли девочку, которая родилась в машине скорой помощи по пути в роддом. До медицинского учреждения врачи не доехали буквально километр.

Из-за тугого тройного обвития пуповины вокруг шеи после появления на свет малышка не дышала. В экстренном спасении ребенка участвовали фельдшер Елизавета Чербаева, медбрат Станислав Наумов и водитель Алексей Логинов.

«Девочка родилась с массой тела примерно 2900 г, ростом — 51 см. Закричала не сразу. Мы с напарником волновались, но действовали так быстро и так слаженно, словно тренировались не одну неделю», — рассказала фельдшер Елизавета Чербаева.

Отметим, роды вне стационара — одна из нечастых ситуаций в работе скорой помощи: в 2023 году бригады помогли родиться 35 малышам. В большинстве случаев все происходило быстро и без осложнений.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли женщину с огромной миомой. Женщина на протяжении нескольких лет страдала от опухоли.

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