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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Тюменские медики спасли женщину с огромной миомой

В Тюмени медики спасли женщину с гигантской опухолью

10 января 2024, 04:15
Фото: 1MI

Тюменские медики спасли женщину с огромной миомой

На протяжении нескольких лет тюменка мучилась из-за обильных маточных кровотечений. У женщины развилась тяжелая степень анемии, ей трижды экстренно проводили переливание крови.

Первую операцию тюменке проводили по месту жительства. Тогда врачи не стали прибегать к радикальным методам и сохранили женщине репродуктивный орган. Спустя время миома начала расти. Устав от невыносимой боли, женщина обратилась в ОКБ №1.

«Об органосохраняющей операции речи уже не шло. Нужно было спасать человека. Это было сложное хирургическое вмешательство, но в итоге удачное. По продолжительности два часа. Кровопотерю большую мы исключили. Удалили матку вместе с маточными трубами, а шейку и яичники оставили. Таким образом гормональный фон не изменился», — поделились акушеры-гинекологи.

Сейчас тюменка полностью здорова, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи спасли девочку с опухолью. Новообразование головного мозга достигало размера теннисного мяча.

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