В Тюмени медики спасли женщину с гигантской опухолью

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Первую операцию тюменке проводили по месту жительства. Тогда врачи не стали прибегать к радикальным методам и сохранили женщине репродуктивный орган. Спустя время миома начала расти. Устав от невыносимой боли, женщина обратилась в ОКБ №1.
«Об органосохраняющей операции речи уже не шло. Нужно было спасать человека. Это было сложное хирургическое вмешательство, но в итоге удачное. По продолжительности два часа. Кровопотерю большую мы исключили. Удалили матку вместе с маточными трубами, а шейку и яичники оставили. Таким образом гормональный фон не изменился», — поделились акушеры-гинекологи.
Сейчас тюменка полностью здорова, ее жизни ничего не угрожает.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи спасли девочку с опухолью. Новообразование головного мозга достигало размера теннисного мяча.