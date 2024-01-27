В Тюмени резко выросла заболеваемость коклюшем

В Тюмени выросла заболеваемость коклюшем

Жители Тюменской области стали чаще болеть коклюшем. В целом за 2023 год данное заболевание выявили более чем у 500 человек. Наибольшая часть случаев, 247, была зарегистрирована в декабре.