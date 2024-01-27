В Тюмени резко выросла заболеваемость коклюшем

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:59
Для сравнения, в октябре 2023 года коклюшем заболел около 60 жителей региона.
«В 2023 году показатель заболеваемости коклюшем составил 31,2 на 100 тысяч населения (примерно число заболевших — 504 человека). Пик пришелся на декабрь прошлого года. Показатель заболеваемости составил 15,3 на 100 тысяч населения» — рассказали 72.RU в Роспотребнадзоре по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Инфекционной больнице 23 декабря 2023 года скончался 10-месячный ребенок, у которого был выявлен коклюш. В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет и Росздравнадзор.