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В Тюмени выросла заболеваемость коклюшем

В Тюмени резко выросла заболеваемость коклюшем

27 января 2024, 03:57
Фото: 1MI

В Тюмени выросла заболеваемость коклюшем

Жители Тюменской области стали чаще болеть коклюшем. В целом за 2023 год данное заболевание выявили более чем у 500 человек. Наибольшая часть случаев, 247, была зарегистрирована в декабре.

Для сравнения, в октябре 2023 года коклюшем заболел около 60 жителей региона.

«В 2023 году показатель заболеваемости коклюшем составил 31,2 на 100 тысяч населения (примерно число заболевших — 504 человека). Пик пришелся на декабрь прошлого года. Показатель заболеваемости составил 15,3 на 100 тысяч населения» — рассказали 72.RU в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Инфекционной больнице 23 декабря 2023 года скончался 10-месячный ребенок, у которого был выявлен коклюш. В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет и Росздравнадзор.

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