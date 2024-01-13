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Росздравнадзор выясняет причину смерти младенца в больнице Тюмени

Росздравнадзор выясняет причину гибели 10-месячного ребенка в тюменской больнице

13 января 2024, 08:40
Фото: 1MI

Росздравнадзор выясняет причину смерти младенца в больнице Тюмени

Росздравнадзор Тюменской области начал проверку по факту смерти 10-месячного ребёнка в Областной инфекционной больнице Тюмени. Об этом сообщили в тг-канале ведомства.
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Дети
«Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области выясняет причину смерти 10-месячного мальчика в инфекционной больнице, к которому, по сообщениям СМИ, врачи не подходили длительное время», — указано в информационном сообщении.

Также выяснением обстоятельств произошедшей трагедии занимается Следственный комитет Тюменской области по поручению главы СУ СК России Александра Бастрыкина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Инфекционной больнице в конце декабря 2023 года скончался 10-месячный ребенок, у которого был выявлен коклюш. По словам мамы ребенка, врачи медучреждения не оказали ему своевременную помощь.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Инфекционная больница
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