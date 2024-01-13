Росздравнадзор выясняет причину гибели 10-месячного ребенка в тюменской больнице

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
«Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области выясняет причину смерти 10-месячного мальчика в инфекционной больнице, к которому, по сообщениям СМИ, врачи не подходили длительное время», — указано в информационном сообщении.
Также выяснением обстоятельств произошедшей трагедии занимается Следственный комитет Тюменской области по поручению главы СУ СК России Александра Бастрыкина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Инфекционной больнице в конце декабря 2023 года скончался 10-месячный ребенок, у которого был выявлен коклюш. По словам мамы ребенка, врачи медучреждения не оказали ему своевременную помощь.