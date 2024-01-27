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В Тюменской области нашли тело человека под завалами горевшего дома

В Тюменской области нашли тело человека под завалами горевшего дома

27 января 2024, 04:31
Фото: 1MI
Трагедия произошла в пятницу вечером в Нижнетавдинском районе. В селе Канаш загорелся частный жилой дом.

На тушение огня были направлены 3 единицы техники и 11 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем. Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра. К сожалению, в ходе разбора конструкций было обнаружено тело погибшего человека.

Причина возникновения огня устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу днем произошел пожар на территории строящегося жилого комплекса «Облака» по улице Интернациональной, 197. Во время ЧП никто не пострадал.

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