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В Тюмени в два раза выросло число квартир, выставленных на аренду

В Тюмени стоимость аренды жилья за год выросла на 5 тысяч рублей

13 января 2024, 07:47
Фото: 1MI

В Тюмени в два раза выросло число квартир, выставленных на аренду

В Тюмени стабилизировалась ситуация на рынке аренды недвижимости. За период с конца августа по декабрь 2023 года число предложений на рынке увеличилось в два раза.

По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, минимальный объем предложения в Тюмени в 2023 году был зарегистрирован в августе — порядка 500 лотов. К декабрю этот показатель возрос до 1000.

Одновременно с этим, по информации аналитиков «Авито Недвижимость», за последний год на рынке сократилось число выставленных съемных однокомнатных квартир, с 50,3 до 46%, и увеличилось число студий — с 16 до 21,5%. Средняя стоимость аренды квартира в 2023 году составила 25 тысяч рублей. За год цена выросла на 5 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет спрос на долгосрочную аренду квартир. За последний год он увеличился на 20%.

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