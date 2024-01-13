В Тюмени стоимость аренды жилья за год выросла на 5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, минимальный объем предложения в Тюмени в 2023 году был зарегистрирован в августе — порядка 500 лотов. К декабрю этот показатель возрос до 1000.
Одновременно с этим, по информации аналитиков «Авито Недвижимость», за последний год на рынке сократилось число выставленных съемных однокомнатных квартир, с 50,3 до 46%, и увеличилось число студий — с 16 до 21,5%. Средняя стоимость аренды квартира в 2023 году составила 25 тысяч рублей. За год цена выросла на 5 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет спрос на долгосрочную аренду квартир. За последний год он увеличился на 20%.