В Тюмени стоимость аренды жилья за год выросла на 5 тысяч рублей

Одновременно с этим, по информации аналитиков «Авито Недвижимость», за последний год на рынке сократилось число выставленных съемных однокомнатных квартир, с 50,3 до 46%, и увеличилось число студий — с 16 до 21,5%. Средняя стоимость аренды квартира в 2023 году составила 25 тысяч рублей. За год цена выросла на 5 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.