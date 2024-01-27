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Updated Сегодня, 07:14

Тротуары в Тюмени покрыла ледяная корка

«Люди падают»: тротуары в Тюмени покрыла ледяная корка

27 января 2024, 07:12
Фото: 1MI

Тротуары в Тюмени покрыла ледяная корка

Жители Тюмени жалуются на наледь на тротуарах и дорогах. Горожане отмечают, что передвигаться по городу невозможно — пешеходные дорожки покрыты тонкой коркой льда. И коммунальные службы не спешат от нее избавляться.
Фото: ЧС Тюмень
«Остановка на Республики, голый лёд. Люди падают. Так почти на всех остановках: снег отдолбили, а под ним тонкая пленка льда», — сетуют тюменцы.

Между тем еще в ноябре городские власти отмечали, что в этом году для борьбы с гололедом на тротуарах в Тюмени будут использовать гранитную крошку, а дороги обрабатывать галитом — технической солью. К зимнему сезону было закуплено порядка 18 тысяч тонн соли.

«Наверно травматологи без работы сидят. Коммунальщики им подкидывают», — шутят тюменцы.

Заметим, что в Тюмени первые жертвы гололеда начали появляться уже в конце осени. В октябре серьезную травму позвоночника получила жительница Тюмени — девушка поскользнулась на ступеньках магазина.

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