«Люди падают»: тротуары в Тюмени покрыла ледяная корка

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
«Остановка на Республики, голый лёд. Люди падают. Так почти на всех остановках: снег отдолбили, а под ним тонкая пленка льда», — сетуют тюменцы.
Между тем еще в ноябре городские власти отмечали, что в этом году для борьбы с гололедом на тротуарах в Тюмени будут использовать гранитную крошку, а дороги обрабатывать галитом — технической солью. К зимнему сезону было закуплено порядка 18 тысяч тонн соли.
«Наверно травматологи без работы сидят. Коммунальщики им подкидывают», — шутят тюменцы.
Заметим, что в Тюмени первые жертвы гололеда начали появляться уже в конце осени. В октябре серьезную травму позвоночника получила жительница Тюмени — девушка поскользнулась на ступеньках магазина.