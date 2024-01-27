«Люди падают»: тротуары в Тюмени покрыла ледяная корка

Между тем еще в ноябре городские власти отмечали, что в этом году для борьбы с гололедом на тротуарах в Тюмени будут использовать гранитную крошку, а дороги обрабатывать галитом — технической солью. К зимнему сезону было закуплено порядка 18 тысяч тонн соли.