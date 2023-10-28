Тюменка поскользнулась на ступенях магазина и получила перелом

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
«Упала очень сильно — центральные ступеньки очищены, а боковые нет. Сотрудникам магазина сказала, что получила травму у них на ступеньках. Но администрации все равно — даже не поинтересовались моим самочувствием», — сообщила пострадавшая тюменка.
Врачи диагностировали у нее перелом поперечного отростка 3-го позвонка слева и ушиб левой почки. Теперь пациентке предстоит длительное лечение и реабилитация.
Тюменские травматологи настоятельно рекомендуют горожанам быть предельно внимательными в период гололедицы и соблюдать меры предосторожности — желательно передвигаться мелкими шагами, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах. Также следует выбирать удобную и устойчивую обувь, отказаться от каблуков, а пожилым людям передвигаться с тростью с резиновым наконечником.
В случае, если избежать падения не удалось, следует обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение — филиал поликлиники №5 по улице Вьюжной, 6А (без предварительной записи: с 8:00 до 20:00 по будням, с 9:00 до 16:00 в субботу), круглосуточные травмпункты ОКБ №2 — детский (Мельникайте, 75/2) и взрослый (Мельникайте, 75/3). Медицинскую помощь пострадавшим с травмами головы и лица оказывают только во взрослом приемном отделении ОКБ №2, в том числе детям.