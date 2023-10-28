Тюменка поскользнулась на ступенях магазина и получила перелом

В случае, если избежать падения не удалось, следует обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение — филиал поликлиники №5 по улице Вьюжной, 6А (без предварительной записи: с 8:00 до 20:00 по будням, с 9:00 до 16:00 в субботу), круглосуточные травмпункты ОКБ №2 — детский (Мельникайте, 75/2) и взрослый (Мельникайте, 75/3). Медицинскую помощь пострадавшим с травмами головы и лица оказывают только во взрослом приемном отделении ОКБ №2, в том числе детям.