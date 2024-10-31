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Торги

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Октябрь
Власти Тюмени не нашли желающих проводить КРТ на Мелиораторов
Власти Тюмени не нашли желающих провести КРТ на участке в границе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
31 октября, 07:33
КРТ на Доме обороны. Известно имя компании, которая будет стоить там высотки
Реновацией района займется компания «М-СТРОЙ». Фирма одержала победу на аукционе, который состоялся накануне, 28 октября.
29 октября, 06:33
На банкротных торгах выросло число автомобилей тюменцев
С начала года в среднем стоимость автомобилей снизилась на 10% — до 750 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел.
24 октября, 03:47
Набережную с причалом выставили на продажу в Тюмени
На торги участок набережной площадью более 3,7 тысячи квадратных метров по улице Причальная, 3, выставило Росимущество.
19 октября, 03:52
Более 200 гаражей снесут в Тюмени ради КРТ. Где именно?
Власти Тюмени выставили на торги земельный участок площадью 5,12 гектара в границе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Там планируют провести реновацию.
12 октября, 06:38
Земельный участок на Мелиораторов выставили на торги в Тюмени за 4 тысячи рублей
Тюменские власти выставили на торги земельный участок площадью 2,2 гектара в границе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. В перспективе там проведут реновацию.
3 октября, 05:03
Сентябрь
Власти Тюмени продают участок в центре города под КРТ по цене билета в Сочи
Власти Тюмени выставили на аукцион земельный участок площадью 1,08 гектара в границе улиц Таврическая — Клары Цеткин, улицы Щербакова. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии города.
28 сентября, 07:10
Автомобили тюменцев стали чаще выставлять на банкротные торги
С начала этого года на торги было выставлено порядка 580 автомобилей, что на 22% больше чем годом ранее. Об этом сообщил доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел.
23 сентября, 03:36
Землю у тюменского аэропорта Плеханово выставили на продажу за 81 млн рублей
В Тюмени на продажу выставили земельный участок площадью 0,81 гектара в микрорайоне Плеханово, в районе окружной дороги. Землю продают за 81 миллион 163 тысячи рублей.
19 сентября, 07:26
Остатки имущества тюменского завода-банкрота выкупили москвичи с огромной скидкой
Со скидкой в размере около трех миллиардов рублей имущество Антипинского НПЗ выкупила московская компания «РИ-ИНВЕСТ».
7 сентября, 08:09
Август
Имущество Антипинского НПЗ продали на торгах со скидкой 2 миллиона
Часть имущества Антипинского НПЗ продали на торгах. За 4 миллиона рублей с аукциона ушла двухкомнатная квартира площадью 68 квадратных метров. Начальная цена лота составляла 6 миллионов рублей.
5 августа, 06:24
Июль
Доля проданной на торгах коммерческой недвижимости выросла в Тюмени в шесть раз
Эксперты объяснили данную тенденцию ростом рынка недвижимости. Количество свободных площадей заметно увеличилось после ухода зарубежных компаний.
11 июля, 02:45
Июнь
Имущество Антипинского НПЗ продадут по низким ценам
Имущество завода-банкрота Антипинский НПЗ выставили на торги за 3 миллиарда рублей. Соответствующая информация опубликована на портале Федресурс.
20 июня, 04:25
«Продается все и быстро»: подержанные авто в Тюмени уходят с молотка за час
Еще пару лет назад при торге можно было скинуть с цены около 15%, но сейчас размер скидки заметно сократился. Несмотря на это, автомобили бюджетного класса продаются достаточно быстро.
19 июня, 02:50
Май
Власти не смогли продать рынок в центре Тюмени
Аукцион признали несостоявшимся, так как участники не сделали ни одного предложения о начальной цене имущества. Соответствующая информация указана на портале ГИС Торги. Всего было подано две заявки.
31 мая, 08:14
В Тюменской области продают здания двух детсадов
Здания двух дошкольных образовательных учреждений выставлены на продажу в Тюмени. Об этом свидетельствует портал электронных торгов.
27 мая, 17:11
Апрель
Землю Росрезерва готовят к продаже в Тюмени
Земельный участок площадью около 12 тысяч квадратных метров по улице Бресткой выставят на продажу в Тюмени. Аукцион пройдет в конце 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале сайте ДОМ.РФ.
24 апреля, 07:04
Бывшую базу Росрезерва выставят на торги в Тюмени
В Тюмени выставят на продажу имущественный комплекс по улице Брестской, 1. Информация о предстоящих торгах опубликована на портале ДОМ.РФ.
18 апреля, 07:38
Из-за долга по кредиту тюменец остался без жилья
Мужчина неоднократно нарушал сроку погашения кредита, из-за чего образовалась задолженность. Его дом и участок ушли с молотка.
11 апреля, 05:44
Март
Снегоболотоход и гусеничный тягач выставили на продажу тюменские власти
Тюменские власти выставили на торги вездеходную технику, в том числе гусеничную. Аукцион по продаже транспортных средств объявил областной департамент имущественных отношений.
19 марта, 04:12

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