«Продается все и быстро»: подержанные авто в Тюмени уходят с молотка за час

Еще пару лет назад при торге можно было скинуть с цены около 15%, но сейчас размер скидки заметно сократился. Несмотря на это, автомобили бюджетного класса продаются достаточно быстро.