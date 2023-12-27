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Updated Сегодня, 14:17

Здание бывшей детской больницы в центре Тюмени продадут за 104,7 млн рублей

Здание бывшей детской больницы в центре Тюмени продадут за 104,7 млн рублей

27 декабря 2023, 14:14
Фото: 1MI
Департамент имущественных отношений Тюменской области готовит к продаже здание бывшей больницы на улице Ленина. Строение включено в план приватизации на 2024 год. Когда точно будет проведен аукцион пока неизвестно, но начальная стоимость лота уже определена.

Бывшая детская больница, в которой во время пандемии служило инфекционным отделением, включена в реестр региональных объектов, которые власти планируют продать в частные руки. На торги ее выставят за 104,7 млн рублей, пишет DK.RU.

«Покупка объекта может быть осуществлена на аукционе в электронной форме открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества. Наиболее вероятная начальная цена аукциона: 104 776 000 руб. с НДС», — указано в документах.

В стоимость лота входит само здание, земельный участок и подсобная постройка.

О планах регионального правительства отдать здание на Ленина под приватизацию было сообщено в ноябре этого года. Вместе с ним также будет продано разрушенное строение на Челюскинцев, 42.

Ранее стало известно, что новым владельцем здания на улице Комсомольская, где размещалось представительство Ханты-Мансийского автономного округа, стал предприниматель из Омска.

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#Общество#Ирина Швецова#Торги#Приватизация
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