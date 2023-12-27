Здание бывшей детской больницы в центре Тюмени продадут за 104,7 млн рублей

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Бывшая детская больница, в которой во время пандемии служило инфекционным отделением, включена в реестр региональных объектов, которые власти планируют продать в частные руки. На торги ее выставят за 104,7 млн рублей, пишет DK.RU.
«Покупка объекта может быть осуществлена на аукционе в электронной форме открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества. Наиболее вероятная начальная цена аукциона: 104 776 000 руб. с НДС», — указано в документах.
В стоимость лота входит само здание, земельный участок и подсобная постройка.
О планах регионального правительства отдать здание на Ленина под приватизацию было сообщено в ноябре этого года. Вместе с ним также будет продано разрушенное строение на Челюскинцев, 42.
Ранее стало известно, что новым владельцем здания на улице Комсомольская, где размещалось представительство Ханты-Мансийского автономного округа, стал предприниматель из Омска.