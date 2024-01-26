«Работу мечты»: жители Тюменского района удивились новому графику работы ФАПа

В деревне Якуши Тюменского района фельдшерско-акушерский пункт обновил график работы. С понедельника по субботу медучреждение не работает совсем, а в воскресенье — выходной.

Фото с расписанием работы ФАПы опубликовано местным жителем в паблике во ВКонтакте «Столичный|Тюменский район». Фото: «Столичный|Тюменский район»/ВКонтакте «Вот так у нас работает ФАП Якуши», — подписал снимок автор. На пост обратили внимание в департаменте здравоохранения Тюменской области. В комментарии представители ведомства ответили, что ФАП в Якушах временно не работает из-за отсутствия специалиста. «Добрый день! В связи с производственной необходимостью фельдшер Якушинского ФАПа ведет прием в Мальковской амбулатории», — пояснил депздрав. Читайте также: Четверо на место: тюменским студентам не хватает работы В Тюмени возник дефицит специалистов по кибербезопасности В Тюменской области мигранты нарушают запрет губернатора Моора на работу в такси