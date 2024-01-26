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«Работу мечты»: жители Тюменского района удивились новому графику работы ФАПа

«Работу мечты»: жители Тюменского района удивились новому графику работы ФАПа

26 января 2024, 14:57
Фото: 1MI
В деревне Якуши Тюменского района фельдшерско-акушерский пункт обновил график работы. С понедельника по субботу медучреждение не работает совсем, а в воскресенье — выходной.

Фото с расписанием работы ФАПы опубликовано местным жителем в паблике во ВКонтакте «Столичный|Тюменский район».

Фото: «Столичный|Тюменский район»/ВКонтакте
«Вот так у нас работает ФАП Якуши», — подписал снимок автор.

На пост обратили внимание в департаменте здравоохранения Тюменской области. В комментарии представители ведомства ответили, что ФАП в Якушах временно не работает из-за отсутствия специалиста.

«Добрый день! В связи с производственной необходимостью фельдшер Якушинского ФАПа ведет прием в Мальковской амбулатории», — пояснил депздрав.
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#Общество#Ирина Швецова#Работа
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