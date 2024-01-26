«Работу мечты»: жители Тюменского района удивились новому графику работы ФАПа

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Фото с расписанием работы ФАПы опубликовано местным жителем в паблике во ВКонтакте «Столичный|Тюменский район».
«Вот так у нас работает ФАП Якуши», — подписал снимок автор.
На пост обратили внимание в департаменте здравоохранения Тюменской области. В комментарии представители ведомства ответили, что ФАП в Якушах временно не работает из-за отсутствия специалиста.
«Добрый день! В связи с производственной необходимостью фельдшер Якушинского ФАПа ведет прием в Мальковской амбулатории», — пояснил депздрав.