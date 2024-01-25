Четверо на место: тюменским студентам не хватает работы

В Тюмени не хватает рабочих мест для молодежи

На данный момент всего около 8% от общего числа вакансий в Тюменской области подходят для молодежи. Такие вакансии не требуют опыта работы и допускают частичную занятость, чтобы работу можно было совмещать с учебой.