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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

В Тюмени не хватает рабочих мест для молодежи

Четверо на место: тюменским студентам не хватает работы

25 января 2024, 07:18
Фото: 1MI

В Тюмени не хватает рабочих мест для молодежи

На данный момент всего около 8% от общего числа вакансий в Тюменской области подходят для молодежи. Такие вакансии не требуют опыта работы и допускают частичную занятость, чтобы работу можно было совмещать с учебой.

В то же время в регионе на одну такую вакансию приходятся 3.8 резюме, рассказали аналитики hh.ru.

Наиболее высок спрос на молодых специалистов в сферах продаж и обслуживания — 47% от общего числа «молодежных» вакансий, логистики, перевозок и торговли — по 27%, административного персонала — 22%, а также туризма и ресторанов — 13%.

Также тюменским студентам предлагают работать менеджерами по продажам — 9,5% вакансий, секретарями и ассистентами — 4% вакансий, поварами — 3,7%, учителями — 2,1% и специалистами по подбору персонала — 1,8%.

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На подработку можно устроиться продавцом или кассиром — 23,5% вакансий, курьером — 12,2%, оператором call-центра — 7,5%, упаковщиком — 7,2%, официантом или барменом — 6,1%.

Студенты, которые ищут постоянное место работы, чаще всего размещают резюме менеджеров по продажам, программистов, дизайнеров и секретарей. В качестве подработки они выбирают работу продавцами, администраторами, официантами, курьерами и упаковщиками.

Ранее «Наш город» писал, что больше половины тюменцев не боятся лишиться работы. Однако есть и те, кто ощущают угрозу увольнения.

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#Общество#Тюменская область#Образование#Студенты#Новости тюмени#Работа#Учеба#Вакансии#Любовь Селезнева
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