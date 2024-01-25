Четверо на место: тюменским студентам не хватает работы

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В то же время в регионе на одну такую вакансию приходятся 3.8 резюме, рассказали аналитики hh.ru.
Наиболее высок спрос на молодых специалистов в сферах продаж и обслуживания — 47% от общего числа «молодежных» вакансий, логистики, перевозок и торговли — по 27%, административного персонала — 22%, а также туризма и ресторанов — 13%.
Также тюменским студентам предлагают работать менеджерами по продажам — 9,5% вакансий, секретарями и ассистентами — 4% вакансий, поварами — 3,7%, учителями — 2,1% и специалистами по подбору персонала — 1,8%.
На подработку можно устроиться продавцом или кассиром — 23,5% вакансий, курьером — 12,2%, оператором call-центра — 7,5%, упаковщиком — 7,2%, официантом или барменом — 6,1%.
Студенты, которые ищут постоянное место работы, чаще всего размещают резюме менеджеров по продажам, программистов, дизайнеров и секретарей. В качестве подработки они выбирают работу продавцами, администраторами, официантами, курьерами и упаковщиками.
Ранее «Наш город» писал, что больше половины тюменцев не боятся лишиться работы. Однако есть и те, кто ощущают угрозу увольнения.