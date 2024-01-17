В Тюмени набирает обороты тренд на вакансии с неполной занятостью

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:43
В формате частичной занятости тюменцам предлагают работать курьерами, продавцами-консультантами, водителями, упаковщиками, врачами, учителями, специалистами по подбору персонала, менеджерами по продажам, поварами, кладовщиками, мерчендайзерами и операторами call-центров.
Аналитики «Зарплаты.ру» рассказали, что поиск сотрудников на неполную занятость в Тюменской области стал трендом, набирающим обороты. Однако у него есть минус — из-за текучки кадров работодатели вынуждены искать новых сотрудников.
«На текущий момент привлечение сотрудников на неполный рабочий день стало одним из развивающихся трендов. Если ретейлеры давно и активно практикуют наем временных работников, то работодатели, которым требуются офисные сотрудники, работники сферы услуг, персонал на производство, для сервисного обслуживания, пришли к использованию этого инструмента вынужденно. Например, среди вакансий с частичной занятостью все чаще можно встретить автослесарей, бухгалтеров, менеджеров по работе с клиентами или по продажам», — рассказал руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.
Сейчас в Тюменской области актуальны более 1.5 тысяч вакансий с подработкой. К дополнительным способам заработка, сообщили аналитики hh.ru, вынуждена прибегать почти половина жителей региона.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на строителей. В среднем им предлагают зарабатывать 70 тысяч рублей.