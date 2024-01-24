Эксперты назвали причину роста вакансий для госслужащих в Тюмени

Заведующая кафедрой человеческого капитала и управления персоналом РГСУ Александра Сытник отметила, что текучесть кадров у госслужащих связана с низкой зарплатой, но ситуация может улучшиться после индексации доходов на 9,8%. Она коснется в первую очередь врачей, учителей, работников культуры и науки, но также затронет и госслужащих.