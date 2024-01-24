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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:47

В Тюмени увеличилось количество вакансий для госслужащих

Эксперты назвали причину роста вакансий для госслужащих в Тюмени

24 января 2024, 04:45
Фото: 1MI

В Тюмени увеличилось количество вакансий для госслужащих

В 2023 году в Тюменской области было открыто 660 вакансий для госслужащих. Это на 59% больше, по сравнению с 2022 годом.

Средняя зарплата, которую предлагают госслужащим, также выросла: с 43.7 до 54.3 тысячи рублей, рассказали аналитики hh.ru РБК Тюмень.

Заведующая кафедрой человеческого капитала и управления персоналом РГСУ Александра Сытник отметила, что текучесть кадров у госслужащих связана с низкой зарплатой, но ситуация может улучшиться после индексации доходов на 9,8%. Она коснется в первую очередь врачей, учителей, работников культуры и науки, но также затронет и госслужащих.

В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области считают, что в целом количество вакансий для госслужащих не изменилось, так как одни вакансии закрываются, другие — открываются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области стало больше вакансий с неполной занятостью. Количество таких вакансий выросло на 45%.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Зарплаты#Вакансии#Госслужащие#Средняя зарплата#Любовь Селезнева
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