Эксперты назвали причину роста вакансий для госслужащих в Тюмени

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Средняя зарплата, которую предлагают госслужащим, также выросла: с 43.7 до 54.3 тысячи рублей, рассказали аналитики hh.ru РБК Тюмень.
Заведующая кафедрой человеческого капитала и управления персоналом РГСУ Александра Сытник отметила, что текучесть кадров у госслужащих связана с низкой зарплатой, но ситуация может улучшиться после индексации доходов на 9,8%. Она коснется в первую очередь врачей, учителей, работников культуры и науки, но также затронет и госслужащих.
В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области считают, что в целом количество вакансий для госслужащих не изменилось, так как одни вакансии закрываются, другие — открываются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области стало больше вакансий с неполной занятостью. Количество таких вакансий выросло на 45%.