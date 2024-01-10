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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс руб

В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс руб

10 января 2024, 09:23
Фото: 1MI
В Тюмени открыты несколько необычных вакансий. Одна из них — кайфоменеджер с зарплатой от 70 до 300 тысяч рублей в компанию, связанную с продажей недвижимости.

Об этом пишет 72.RU со ссылкой на регионального представителя «Авито Работы» в УрФО Елизавету Чурину. По ее данным, в Тюмени сейчас также ищут опытного сомелье со стажем работы в сфере общественного питания.

Еще одну нестандартную вакансию разместил местный конный клуб. Сюда требуется тренер-инструктор по верховой езде, с опытом работы и навыками в сферах конного спорта и иппологии.

В студию по изготовлению гимнастических костюмов приглашают мастера по росписи тканей и работе со стразами.

Еще одна оригинальная вакансия — главный специалист по оплате труда и мотивации.

Кроме того, работодатели Тюменской области ищут операторов по искусственному осеменению животных и птиц, ихтиологов, кузнецов ручной копки и изготовителей конфет.

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#Общество#Ирина Швецова#Вакансии#Вакансия
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