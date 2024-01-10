В Тюмени открыта вакансия кайфоменеджера с зарплатой до 300 тыс руб

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Об этом пишет 72.RU со ссылкой на регионального представителя «Авито Работы» в УрФО Елизавету Чурину. По ее данным, в Тюмени сейчас также ищут опытного сомелье со стажем работы в сфере общественного питания.
Еще одну нестандартную вакансию разместил местный конный клуб. Сюда требуется тренер-инструктор по верховой езде, с опытом работы и навыками в сферах конного спорта и иппологии.
В студию по изготовлению гимнастических костюмов приглашают мастера по росписи тканей и работе со стразами.
Еще одна оригинальная вакансия — главный специалист по оплате труда и мотивации.
Кроме того, работодатели Тюменской области ищут операторов по искусственному осеменению животных и птиц, ихтиологов, кузнецов ручной копки и изготовителей конфет.