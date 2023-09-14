Жительница Тюмени встретила рысь на окраине города

Заметим, что жители Тюменской области уже не в первый раз встречают рысь рядом с жилыми домами. В минувшем году в Антипино была замечено мирно отдыхающая в частном секторе дикая кошка. В феврале этого года о бродящей рядом с домами рыси сообщали жители деревни Ишимского района, в конце декабря 2022 года о следах дикой кошки сообщали селяне Банниково Абатского района.