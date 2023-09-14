Жительница Тюмени встретила рысь на окраине города

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Хозяйка испугалась за домашнего питомца, поскольку рысь была больше по размеру пса. Однако когда Лаки побежал на нее — дикая кошка взобралась на дерево. Видеоролик с неожиданной встречей в лесу был опубликован в социальных сетях.
Заметим, что жители Тюменской области уже не в первый раз встречают рысь рядом с жилыми домами. В минувшем году в Антипино была замечено мирно отдыхающая в частном секторе дикая кошка. В феврале этого года о бродящей рядом с домами рыси сообщали жители деревни Ишимского района, в конце декабря 2022 года о следах дикой кошки сообщали селяне Банниково Абатского района.
По словам специалистов, для человека рысь опасности не представляет — она не будет нападать, поэтому поводов для паники нет. Рыси охотятся на зайцев, мышей, птиц. Более крупные особи — на оленей. На человека дикая кошка может напасть только в случае, если заражена бешенством или же сама стала жертвой охоты человека.