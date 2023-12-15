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В Тобольске заметили стаю волков

В Тюменской области в черте города заметили стаю волков

15 декабря 2023, 07:10
Фото: 1MI

В Тобольске заметили стаю волков

Неподалеку от Тобольска, у Савинского затона, была замечена стая волков. Об этом сообщил очевидец в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте.

Дикие животные попали на запись камер видеонаблюдения. На видео видно, как волки идут друг за другом, цепочкой.

Видео: Вадим Калина / ЧС Тюмень / ВКонтакте

В комментариях под записью отметились опытные охотники.

«Миграции волков — это длительные перемещения стай в поиске новых и более благоприятных мест для охоты и размножения. Обычно миграции происходят в период нехватки еды, изменения климата или конкуренции за территории с другими стаями. Волки могут передвигаться на десятки и сотни километров, исследуя новые местности», — внес немного ясности в ситуацию тюменец.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский рыбак встретил стаю волков на берегу реки. Животные не стали к нему подходить: побегали рядом и ушли в лес.

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#Общество#Видео#Происшествия#Тюменская область#Животные#Тобольск#Видеокамеры#Видеонаблюдение#Дикие звери#Любовь Селезнева
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