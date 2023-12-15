В Тюменской области в черте города заметили стаю волков

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Дикие животные попали на запись камер видеонаблюдения. На видео видно, как волки идут друг за другом, цепочкой.
В комментариях под записью отметились опытные охотники.
«Миграции волков — это длительные перемещения стай в поиске новых и более благоприятных мест для охоты и размножения. Обычно миграции происходят в период нехватки еды, изменения климата или конкуренции за территории с другими стаями. Волки могут передвигаться на десятки и сотни километров, исследуя новые местности», — внес немного ясности в ситуацию тюменец.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский рыбак встретил стаю волков на берегу реки. Животные не стали к нему подходить: побегали рядом и ушли в лес.