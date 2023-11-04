Тюменец встретил стаю волков на рыбалке

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
«Уже ночь на дворе была, рыба не шла, поэтом я решил сменить место. Все собрал в рюкзак, а палатку за собой потащил. Иду и чувствую, что за мной кто-то следит. Фонариком по берегу посветил, никого не увидел. А потом слышу, что бегают по берегу, сразу понял — волки. Страшно стало. Остановился, поставил палатку, там и провел там время до утра, — сообщил рыбак.
По словам мужчины, к палатке дикие звери не подходили — побегали по берегу и ушли в лес. О том, сколько поймал рыбы во время опасной рыбалки, Борис не сообщил.
Тюменцы предположили, что вероятнее всего, это были вовсе не волки — вполне вероятно, что рыбак мог их перепутать со стаей собак.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени в сентябре в районе деревни Дударева во время прогулки с собакой встретила в лесном массиве рысь. Дикая кошка мирно прогуливалась по лесу, однако увидев бегущего к ней пса, тут же взобралась на дерево.