Тюменец встретил стаю волков на рыбалке

Тюменский рыбак на днях решил отправиться на рыбалку на реку Ишим с ночевкой. Мужчина даже представить не мог, что вместо рыбы он увидит стаю волков. По словам Бориса В., в том месте, которое он выбрал для рыбалки, клев был плохой. Потому он решил сменить локацию, передает сообщество «ЧС Тюмень».

Сюжет Рыбалка