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Животные

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Октябрь
Остановите это! Зверское убийство собаки в тюменской деревне дошло до Первого канала
15 октября, 07:09
«По тайге верблюды гуляют»: в глухом тюменском лесу заметили экзотических животных
7 октября, 07:45
Дорогой мур! Содержать домашних животных в Тюмени стало вдвое дороже
3 октября, 08:20
Более 100 тысяч рублей заплатит семья из Тюменской области за нападение собаки
Инцидент произошел в июле этого года в ялуторовском селе Старый Кавдык. Там на 56-женщину напала овчарка, которую выгуливала на поводке без намордника семейная пара. Собака вырвалась из ошейника и набросилась на женщину, укусив за щеку и спину.
1 октября, 08:14
Сентябрь
Приют на тысячу животных появится в Тюмени
Проектная документация по строительству приюта для животных в Тюмени отправлена на госэкспертизу. Заключение, по предварительным данным, будет получено ориентировочно к началу октября 2024 года. Об этом сообщили в администрации Тюмени.
16 сентября, 04:02
Жителей тюменского села терроризируют волки
Стаи волков терроризируют жителей села Большой Карагай. Об этом рассказали местные в социальных сетях.
10 сентября, 06:20
Похоронили заживо: в Тюмени УК замуровала в подвале дома кошек
7 сентября, 05:43
Август
Богатые тюменцы заводят бойцовских собак для охраны имущества
Состоятельные жители Тюменской области заводят собак бойцовских пород для охраны личного имущества. Об этом рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
26 августа, 03:14
Жители поселка под Тюменью объединились против гуляющих по улицам хрюшек
Жители поселка Богандинского в Тюменской области, неоднократно жаловались на свиней, свободно гуляющих по улицам. На хрюшек, которые стали своеобразным брендом села даже написали петицию.
23 августа, 09:23
Корма для кошек и собак подорожали в Тюмени за год 80%
Стоимость кормов для собак и кошек за первое полугодие 2024 года увеличилась в Тюмени более чем на треть. Корма из премиум-сегмента и вовсе подорожали на 80%. Об этом сообщил директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григория Балагуров.
23 августа, 03:41
Медведица с медвежатами вышла к людям в Тобольском районе
В селе Аремзяны Тобольского района медведица с детьми вышла к людям. Кадры инцидента появились в социальных сетях.<br/> Жители предупреждают друг друга о возможной опасности. Впрочем, на кадрах звери виду себя не агрессивно.
14 августа, 04:45
Суд обязал тюменку убить 12 коров
Голышмановский районный суд обязал местную жительницу отправить на убой 12 коров. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
9 августа, 03:24
Июль
Природная аномалия? В Тюмени заметили насекомое, которого здесь не было никогда
В Тюмени заметили уникальнейших для региона насекомых. В Сибири таких встретить практически невозможно. Специалисты утверждают, что появление этих насекомых в наших краях свидетельствует о потеплении климата.
30 июля, 11:33
Пьяная тюменка с лошадью катала в повозке неадекватных людей
На пешеходной улице Дзержинского заметили пьяную женщину с лошадью. Видео опубликовали в социальных сетях.
30 июля, 09:05
Внештатный сотрудник: на заправке под Тобольском поселился медведь
Проезжающие автомобилисты фотографируют и прикармливают медведя. В этом момент они забывают, что дикие звери опасны для людей.
19 июля, 04:31
Невероятно красивые и дорогие: в Тюмени продают кошек за сотни тысяч рублей
Один котик может стоить дороже нескольких новых смартфонов или машины. При покупке таких животных всегда составляется договор купли-продажи.
16 июля, 05:00
«Кормили от души»: в тюменском питомнике спасли облысевшую от борща обезьянку
Обезьянка саймири жила в семье, которая не заботилась о ее рационе. Она ела с человеческого стола, что довело ее до критического состояния.
11 июля, 03:59
Из-за жары в Тюмени вырос спрос на груминг
Грумеры предоставляют целый комплекс услуг, который помогает кошкам и собакам легче перенести жару. В ответ на высокий спрос, в Тюмени стало больше мастеров.
4 июля, 07:31
Тюменец пытался задушить кошку возле ветклиники, чтобы не платить за лечение
Кошка выпала из окна и сломала лапы. Хозяин принес ее к ветеринару, но после того, как ему озвучили стоимость лечения, попытался избавиться от питомца.
3 июля, 06:43
Июнь
Под Тюменью на один из участков местных жителей пожаловал в гости необычный хомяк
В деревню Падерина Тюменского района неожиданно для владельцев участка пожаловал дикий хомяк. Он отличается расцветкой и более крупным размером.
27 июня, 15:42

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