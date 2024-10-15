Природная аномалия? В Тюмени заметили насекомое, которого здесь не было никогда

В Тюмени заметили уникальнейших для региона насекомых. В Сибири таких встретить практически невозможно. Специалисты утверждают, что появление этих насекомых в наших краях свидетельствует о потеплении климата.