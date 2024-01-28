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Звезда сериала «Слова пацана» Зулькарнаев рассказал о своих комплексах

«Худой, неказистый и картавый»: актер Зулькарнаев рассказал о своих комплексах

28 января 2024, 08:07
Фото: тг-канал Лев Зулькарнаев

Звезда сериала «Слова пацана» Зулькарнаев рассказал о своих комплексах

Тюменский актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал в интервью на YouTube-канале «Сноб» о своих комплексах.

По словам актера, с детства он картавил. Попытки исправить данный недостаток предпринимались — Лев занимался с логопедом и в детстве, и в институте. Однако до конца в данной работе ни разу так и не дошел.

«Я не обладаю дикцией, которой должен обладать актер по чьим-то представлениям. Может быть, не обладаю такой пластичностью актерской, не очень хорошо пою. Но ко всему этому в последнее время поменялось отношение и индустрии кино. Когда ты постоянно в работе и у тебя выходят фильмы, копится узнаваемость, популярность и тебя принимают таким, какой ты есть», — рассказал Лев Зулькарнаев.

По его словам, ранее его сильно беспокоило то, как он выглядит — слишком худой и неказистый. Сегодня все недостатки стали индивидуальностью.

«Зритель принимает меня таким, какой я есть. За мою индивидуальность. Человечество будто стало само себе позволять быть таким, какое оно есть. Имею ввиду каждого индивидуально. И этот тренд сегодня прослеживается в киноиндустрии», — отметил актер.

Ранее «Наш Город» писал, что Лев Зулькарнаев ранее в интервью поделился своим мнением о родном городе Тюмень и людях, которые в нем живут. Актер отметил, что Тюмень является уникальным городом с открытыми и легкими жителями.

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