«Худой, неказистый и картавый»: актер Зулькарнаев рассказал о своих комплексах

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По словам актера, с детства он картавил. Попытки исправить данный недостаток предпринимались — Лев занимался с логопедом и в детстве, и в институте. Однако до конца в данной работе ни разу так и не дошел.
«Я не обладаю дикцией, которой должен обладать актер по чьим-то представлениям. Может быть, не обладаю такой пластичностью актерской, не очень хорошо пою. Но ко всему этому в последнее время поменялось отношение и индустрии кино. Когда ты постоянно в работе и у тебя выходят фильмы, копится узнаваемость, популярность и тебя принимают таким, какой ты есть», — рассказал Лев Зулькарнаев.
По его словам, ранее его сильно беспокоило то, как он выглядит — слишком худой и неказистый. Сегодня все недостатки стали индивидуальностью.
«Зритель принимает меня таким, какой я есть. За мою индивидуальность. Человечество будто стало само себе позволять быть таким, какое оно есть. Имею ввиду каждого индивидуально. И этот тренд сегодня прослеживается в киноиндустрии», — отметил актер.
Ранее «Наш Город» писал, что Лев Зулькарнаев ранее в интервью поделился своим мнением о родном городе Тюмень и людях, которые в нем живут. Актер отметил, что Тюмень является уникальным городом с открытыми и легкими жителями.