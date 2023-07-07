85-летняя бабушка-инвалид провалилась в яму с кипятком в Тюмени

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:20
ЧП произошло еще в декабре прошлого года на улице Харьковской. Но суд состоялся только на днях.
Как пояснили в прокуратуре Тюменской области, в результате происшествия пожилая женщина поучила ожоги обеих ног. Бабушка долго лежала в больнице, перенесла операцию, но до сих пор так и не восстановилась.
Супруг 85-летней женщины обратился в прокуратуру, а та, в свою очередь, провела проверку и по ее результатам подала с иск к теплоэнергетической компании о взыскании компенсации морального вреда.
Центральный районный суд города утвердил мировое соглашение между сторонами, согласно которому компания выплатила женщине компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменец отсудил у термального курорта «ЛетоЛето» 300 тысяч рублей за перелом пальца левой стопы. Молодой человек получил серьезную травму во время пребывания на территории аквапарка.