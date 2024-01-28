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В Ишимском районе простились с погибшим участником СВО Антоном Семеновым

«Сыночек, ты всегда будешь со мной»: в СВО погиб житель Ишимского района

28 января 2024, 10:15
Фото: 1MI

В Ишимском районе простились с погибшим участником СВО Антоном Семеновым

В зоне специальной военной операции погиб житель Ишимского района Антон Семенов. Смертельную травму военный получил при выполнении боевого задания.
Фото: Администрация Ишимского района

В среду, 24 января, состоялись церемония и похороны бойца. За отвагу тюменец был награжден посмертно Орденом Мужества.

«Антон Семенов по зову Родины встал на её защиту. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб защищая Россию. Он всегда, с особым чувством ответственности, относился к выполнению воинского долга и решению поставленных задач, был верен военной присяге, честно выполнил свой перед Отечеством. Светлая память о нашем земляке навсегда останется с нами», — сообщили в администрации Ишимского района.
«Сыночек мой, ты всегда будешь со мной и только со мной», — написала в социальных сетях мама героя.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюменской области состоялись похороны с погибшими в зоне СВО Константином Демидовым и Александром Клеймюком. Церемония прощания и похороны Александра прошли в деревне Криводанова (Тюменский район), Константина — в Ялутороввске.

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