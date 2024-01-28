«Сыночек, ты всегда будешь со мной»: в СВО погиб житель Ишимского района

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюменской области состоялись похороны с погибшими в зоне СВО Константином Демидовым и Александром Клеймюком. Церемония прощания и похороны Александра прошли в деревне Криводанова (Тюменский район), Константина — в Ялутороввске.